MARCO CARTA, FURTO RINASCENTE/ Pm chiede 8 mesi di carcere e 400 euro di multa

Il furto di magliette, per un valore di 1200 euro, alla Rinascente di Milano lo scorso maggio, potrebbe costare al cantante Marco Carta otto mesi e 400 euro di multa. E’ quanto infatti ha chiesto il pm di Milano Nicola Rossato al processo con rito abbreviato, mentre la difesa ha ovviamente chiesto l’assoluzione piena. Gli avvocati Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta infatti hanno ottenuto di mostrare in aula nel corso dell’udienza, che si è tenuta a porte chiuse, i filmati delle telecamere a circuito chiuso: i video, hanno detto, mostrano chiaramente che non ci sono prove contro il cantante. La difesa ha portato in aula anche alcuni testimoni che hanno scagionato l’accusato. Resta da chiedersi perché allora la richiesta di rito abbreviato, cosa che normalmente corrisponde a una implicita ammissione di colpevolezza.

LA POSIZIONE DI FABIANA MUSCAS

“Marco ha dovuto subire la gogna di un processo, ma è molto fiducioso non solo perché è sicuro della sua innocenza, ma anche perché ha visto le immagini e ha letto la nostra memoria difensiva”, concludono gli avvocati. Stralciata poi la posizione della donna di 53 anni con cui si trovava in compagnia quel giorno Marco Carta, Fabiana Muscas che nella precedente udienza aveva chiesto personalmente di essere ammessa all’istituto della messa alla prova, ovvero di potere svolgere lavori di pubblica utilità in un’associazione che si occupa di donne vittime della tratta della prostituzione a Cagliari. Anche questa, fino a prova contraria, è una ammissione di colpevolezza. E’ comunque fissata per lei una udienza il prossimo 17 dicembre per decidere se accogliere la sua richiesta. Un caso di cui ancora oggi non si capisce realmente cosa sia successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA