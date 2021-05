Marco Carta, il nuovo singolo è Mala Suerte/ Sonorità allegre e testo nostalgico

Marco Carta è tornato con un nuovo singolo intitolato ”Mala suerte”e uscito venerdì 14 maggio. Alla vigilia dell’estate 2021 il cantante sardo ha pubblicato un brano che può sembrare molto allegro ma in realtà presenta un testo profondo e venato di nostalgia. Con questa canzone racconta infatti di un rapporto ormai stanco e della voglia di evadere che sopraggiunge quando non si ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, e cioè un amore finito. Porta le firme degli autori Mirko Balducci, Mattia Cavallari e Alessandro Guerra.

Marco Carta assolto, motivazioni Appello/ “Manca la prova del furto di magliette”

”Mala suerte” è stato disponibile in anteprima esclusiva solo su TIM MUSIC dal 7 maggio per una settimana. Da venerdì 14 maggio è invece in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming e di download. Nel suo post Instagram in cui annunciava l’uscita scriveva: ”Sono felicissimo per questo inizio di stagione. Possiamo iniziare a ballare insieme?”.

MARCO CARTA/ Da Amici a Sanremo: "sogno di tornare su quel palco"

Sonorità nuove per Marco Carta

Il sound di ”Mala suerte” è un mix di sonorità nuove, c’è il reggaeton, il pop e l’elettronica. Il tutto ha dato vita ad un pezzo condensato di atmosfere gitane che portano la mente a mondi più caldi, come la sua Sardegna, a luoghi incontaminati dove è la natura selvaggia che fa da padrone. Marco Carta dunque ritorna con una novità, il cantante ci aveva abituati con un pop molto più romantico rispetto a questo. Sappiamo inoltre che ”Mala suerte” anticipa un nuovo album previsto per l’autunno 2021.

La produzione è dei dj e producer di fama internazionale Angemi, che in pochi anni è diventato uno dei dj più apprezzati al mondo, e Mauro Pilato, stimato talent scout che vanta hit e collaborazioni sia come dj, sia come produttore e compositore. Marco Carta sta inoltre preparando il video della canzone, che sarà girato a Rimini e di cui il cantante ha solo detto che sarà una grande sorpresa e che uscirà tra qualche giorno.

SIRIO CAMPEDELLI, FIDANZATO MARCO CARTA/ "Siamo felici" e sognano il matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCO CARTA (@marcocartaoff)





© RIPRODUZIONE RISERVATA