Anticipazioni Uomini e donne, puntata 28 marzo 2024/ Nuova conoscenza per Gemma Galgani

Uomini e donne: la scelta di Brando e la delusione di Beatriz D’Orsi

La puntata di Uomini e donne andata in onda ieri è stata caratterizzata dall’attesa scelta di Brando Ephrikian. Il giovane tronista, presente in studio dall’inizio di questa edizione, ha finalmente sciolto ogni dubbio e ha scelto Raffaella Scuotto come donna della sua vita. La coppia è stata protagonista di romantici momenti in studio, prima di abbandonare i riflettori dello show mano nella mano e rivolgersi le prime dichiarazioni. Lacrime e amarezza invece per Beatriz D’Orsi, che ha creduto sino all’ultimo di essere la scelta salvo poi rimanere delusa.

Brando e Raffaella celebrati dopo la scelta a Uomini e donne/ Le dolci dediche di Gemma Galgani e Ida Platano

Intanto anche il Trono Over ha vissuto numerosi momenti salienti. Adriano e Luna hanno deciso di uscire insieme dal programma, forti del sentimento che nutrono l’uno nei confronti dell’altra. Ma si sono registrati anche momenti di alta tensione durante una lite furibonda tra Ernesto Russo e Marcello Messina, che non se le sono mandate a dire e che hanno animato lo studio.

Gemma Galgani e Claudio, Uomini e Donne/ "È stata aggressiva". Tina e Gianni sbottano

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma Galgani conosce un nuovo Cavaliere

Intanto oggi, giovedì 28 marzo 2024, va in onda nel pomeriggio di Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Secondo le anticipazioni riportate in una clip pubblicata sul sito di Witty Tv, il trono Over sarà caratterizzato da una nuova conoscenza per Gemma Galgani, quella con Marco. Il neo-cavaliere rivela di essere venuto nel programma per conoscere la Dama, alla quale si è detto da sempre interessato: “Donna interessante, elegante, affascinante. Sono sempre stato curioso di venire a conoscerla di persona“.

Gemma Galgani e Claudio, Uomini e Donne/ Lui confessa: "In passato ero molto infedele". La reazione di lei

Intanto Ernesto Russo avvia una conoscenza con Raffaella mentre, sempre sul fronte Trono Over, Alessandro e Maria Teresa hanno raccontato un loro tenero incontro. In studio il Cavaliere ha raccontato di aver cenato con lei, di averla poi riaccompagnata in albergo e di essersi scambiati un bacetto solo sfiorato. Infine, confronto a tre in studio tra Mario, Desiree e Milena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA