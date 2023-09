Marco, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Il retroscena su Tu sì que vales e Belen Rodriguez

Chi è Marco, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nella nuova stagione di Uomini e Donne sono tornati volti storici della trasmissione come Gemma Galgani e Roberta Di Padua, ma anche nuovi cavalieri e nuove dame che, nel parterre del trono over, sperano di trovare l’amore. Nella puntata del 12 settembre, Tina Cipollari ha osservato i nuovi cavalieri e, alla domanda di Maria De Filippi di scegliere un signore da far presentare al pubblico, ha scelto Marco, un signore di bell’aspetto che ha scatenato la curiosità della dame.

Marco arriva da Roma e lavora come consulente fiscale. Ha diverse passioni tra cui la lettura e, guardando le dame, si lascia andare ad un complimento spiegando di trovarle tutte bellissime.

In passato, Marco svela di aver fatto qualche lavoro nel mondo dello spettacolo come modello. Poi svela di aver già incontrato Maria De Filippi. Il nuovo cavaliere del trono over, però, non ha mai partecipato a Uomini e Donne. Marco, infatti, ha conosciuto Maria De Filippi nel corso di una sua vecchia partecipazione a Tu sì que vales.

“Avevi fatto uno scherzo a Sabrina Ferilli?”, afferma la conduttrice dimostrando di ricordarlo. “No, ho fatto uno scherzo a Belen Rodriguez”, ha puntualizzato il cavaliere che poi sceglie di rompere il ghiaccio all’interno del dating show di canale 5 ballando con Roberta Di Padua.

