Marco Civoli va in pensione, annuncio in diretta tv Rai/ Video, “Spazio ai giovani”

Marco Civoli ha deciso di ritirarsi dalle scene. Dopo anni di onorata carriera, il noto giornalista sportivo di casa Rai Sport, ha salutato la squadra, e l’annuncio è stato dato in occasione dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, storico programma Rai. Dopo 34 anni di lavoro, il giornalista milanese classe 1957, ha fatto sapere in diretta televisiva: “Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato – le sue parole a fianco di Jacopo Volpi durante la Domenica Sportivo, programma che proprio Marco Civoli condusse durante la stagione 2010-2011 al fianco di Paola Ferrari – E adesso tocca ai giovani (…) Un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti”.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2022/ Video streaming Rai: Mortirolo vicino, gruppo attardato!

La decisione era già stata presa ovviamente da tempo, e con la conclusione del campionato di calcio 2021-2022, che ha visto il Milan campione d’Italia, Marco Civoli ha colto la palla al balzo per congedarsi in diretta televisiva, visibilmente commosso. 65 anni di vita, di cui più della metà passati nella televisione pubblica, Marco Civoli è stato lo storico commentatore Rai dei mondiali del 2006, quelli di Germania vinti dalla nazionale italiana.

Inter, riunione di calciomercato in corso/ Presenti Zhang, Marotta e Simone Inzaghi

MARCO CIVOLI VA IN PENSIONE, QUANDO DISSE “IL CIELO E’ AZZURRO SOPRA BERLINO…”

In occasione della finalissima contro la Francia, dopo il rigore segnato da Fabio Grosso, fu proprio Marco Civoli ad esclamare una frase rimasta poi nella storia, “Il cielo è azzurro sopra Berlino’…”. Jacopo Volpi ha ricordato proprio quell’episodio durante i saluti di congedo, e Marco Civoli ha replicato: “Qualche cosa è stato fatto…”.

Come ricorda TvBlog, Marco Civoli ha iniziato il suo ruolo di giornalista nel 1988 facendo l’inviato poi il conduttore, il dirigente e anche il vicedirettore di RaiSpoirt dal 2014 al 2016. Oltre a La Domenica Sportiva nominata sopra, ha condotto anche Il grande match, trasmissione per il Campionato europeo di calcio 2016 e a Dribbling Europei per lo stesso torneo del 2020.

Diretta Roland Garros 2022/ Paolini Begu streaming video tv: impresa di Holger Rune!

Marco Civoli saluta i colleghi di Rai Sport e de #LaDS: "Dopo 34 anni di Rai vado in pensione. Anni indimenticabili, adesso tocca ai giovani. Grazie a tutti". pic.twitter.com/WyxND5mCB6 — RaiSport (@RaiSport) May 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA