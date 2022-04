Marco Costantini, ex compagno Matilde Brandi/ Le figlie gemelle Aurora e Sofia

Marco Costantini, chi è l’ex compagno di Matilde Brandi

Marco Costantini è l’ex compagno della ballerina Matilde Brandi. I due sono stati insieme per più di 15 anni e si sono lasciati nel 2020, dopo l’esperienza della Brandi nella casa del Grande Fratello Vip. “Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”, ha raccontato la showgirl a Verissimo. Nessuno spiegazione, però, da parte di Costantini: “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di “no”. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Aurora e Sofia: le figlie di Matilde Brandi

Marco Costantini era entrato nella vita di Matilde Brandi nel 2004, dopo la fine della storia di lei con l’attore Paolo Calissano. I due non si sono mai sposati e hanno avuto due figlie gemelle nel 2006: Aurora e Sofia. La showgirl è da sempre legatissime alle figlie e per loro ha anche rinunciato a un reality: “Mi è dispiaciuto dire di no a Pechino Express, ma avevo le bambine troppo piccole e non me la sono sentita di lasciarle da sole”. Il 30 gennaio Aurora e Sofia hanno compiuto 16 anni, mamma Matilde ha dedicato loro un dolce messaggio su Instagram: “Ogni mamma ringrazia Dio per avergli donato i propri figli e io lo ringrazio doppiamente! Ho sempre voluto due figlie femmine perché mi è mancata una sorella anche se ho due fratelli meravigliosi. Be’ non solo ho due figlie speciali ma anche due sorelle speciali e due amiche speciali. Non mi serve altro dalla vita grazie per quello che mi avete dato e che mi date ogni giorno per il vostro amore e per tutte le volte che mi siete vicine anche quando mi scende qualche lacrima voi siete sempre lì ad abbracciarmi e rassicurarmi”.

