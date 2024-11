C’è anche Matilde Brandi tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl e attrice teatrale sarà in studio a poche giorni dalla consegna del Premio Arte In Danza consegnatole durante il Gran Gala d’apertura tenutosi al Teatro Barba di Cava dei Tirreni. Un altro riconoscimento per la showgirl che negli ultimi anni si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando prima al Grande Fratello Vip e poi a L’Isola dei Famosi. Intervistata da flipnews.org ha raccontato come è cominciata la sua grande passione per la danza che l’ha portata a studiare e a diplomarsi come ballerina classica.

Matilde Brandi, chi sono i genitori Pietro e Giuseppina / "Un dramma improvviso", poi il funerale mancato

La sua carriera in televisione è iniziata con “Torno Sabato”, lo show del sabato sera di Giorgio Panariello trasmesso su Rai1. “Mi scelsero come prima ballerina e da lì, non ho più smesso di fare i grandi show del sabato sera” – ha detto la showgirl che ricorda ancora oggi quando Raffaella Carrà le disse che avrebbe avuto una grande carriera: “mi fece un grande piacere e mi regalò un enorme soddisfazione”.

Pietro e Giuseppina, chi sono i genitori Matilde Brandi/ Il ricordo della scomparsa: "Erano malati"

Matilde Brandi e il sogno nel cassetto: “mi piacerebbe fare l’insegnante ad Amici”

Non solo showgirl, Matilde Brandi è anche un’attrice teatrale e i tanti spettacoli che ha portato in scena c’è Anche “Una come me” di Salvatore Buccafusca per la regia di Francesco Branchetti scritto da Mauro Graiani. “E’ una commedia divertente, ironica ma che fa anche molto ragionare e riflettere su questa problematica che fa ragionare sulla schizofrenia” – ha detto la Brandi che interpreta Welma, una delle protagoniste.

Dalla televisione al teatro, ma la Matilde Brandi non nasconde che il mondo dello spettacolo è fatto di tante difficoltà ed insidie: “è una giungla, ma se sai trovare il tuo spazio in maniera onesta e limpida, ci sono solo pro tutto procede come deve”. Infine tra i sogni nel cassetto ha confessato: “mi piacerebbe fare l’insegnante ad Amici oppure condurre uno show tutto mio”.

Francesco Tafanelli, chi è il compagno Matilde Brandi/ "Tra noi c'è qualcosa di molto forte e molto vero"