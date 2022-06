Marco Cucolo “Avrei voluto vincesse Nick Luciani”/ “Vaporidis il naufrago peggiore”

Nicolas Vaporidis: vincitore del’Isola dei famosi 2022

Nicolas Vaporidis è stato il vincitore della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. La percentuale emersa dal televoto risulta essere la seconda più larga della storia del programma: come Nicolas Vaporidis anche Walter Nudo aveva ottenuto la vittoria con l’87% dei voti, mentre Raz Degan ha vinto la sua edizione con l’89% del gradimento del pubblico. In molti hanno festeggiato la vittoria dell’attore di “Notte prima degli esami”, per primo l’amico Edoardo Tavassi che ha dedicato a Vaporidis la sua prima storia su Instagram tornato dall’Honduras: “Vincitore Nicolas, non poteva andare meglio di così. So’ troppo contento. Nicolas ti voglio troppo bene”. Ma non tutti gli ex naufraghi hanno gioito per il trionfo dell’attore, che è stato spesso accusato di essere un fine stratega.

Marco Cucolo non approva la vittoria di Nicolas Vaporidis

Intervistati da ilsussidiario.net Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo hanno commentato la vittoria dell’attore romano. Nessuno dei due ha particolarmente legato con Vaporidis durante la convivenza a Cayo Cochinos: “Nicolas Vaporidis che è stato molto scorretto. Mi pento di non aver denunciato subito in diretta le sue scorrettezze. Devo comunque riconoscergli una grande bravura nelle strategie”, ha detto Lory Del Santo, mentre Cucolo la ha definito il “naufrago peggiore”. Entrambi, invece, hanno molto apprezzato Nick Luciani: “Una persona molto creativa e che soffriva meno la fame. Avrei voluto vincesse lui e non Nicolas”. La regista ha definito il cantante de I cugini di campagna una “persona integra”.

