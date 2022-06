Marco Cucolo, chili persi e problemi di salute dopo l’Isola/ “Devo operarmi, cambierà il mio futuro”

Marco Cucolo devo operarsi dopo l’Isola dei Famosi 2022: ecco perché

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, Marco Cucolo ha raccontato alcuni retroscena dall’Isola dei Famosi che riguardano non solo il rapporto con Lory Del Santo ma anche le sue attuali condizioni di salute. Ricordiamo, infatti, che Marco ha dovuto abbandonare l’Isola a causa di problemi fisici che oggi scopriamo essere dovuti a calcoli alla cistifellea.

“La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. – ha infatti ammesso l’ex naufragi, spiegando che – Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima.” Marco ha spiegato di aver dovuto lasciare il reality quando “I medici in Honduras mi hanno detto che l’operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’.”

Marco Cucolo deve ora sottoporsi ad un’operazione: “Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male. – ha spiegato – Mi devono togliere la via biliare. Togliendola, è come se assimilassi il cibo in maniera diversa. Per questo, in futuro, dovrò fare attenzione nel mangiare le cose che negli ultimi anni mi hanno fatto diventare una balena”.

Marco è uno dei naufraghi che ha perso più peso all’Isola: oltre 20 chili! “Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno perso 6 – 7 chili al massimo”, ha ammesso nel corso dell’intervista.











