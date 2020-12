MARCO CUCOLO, COMPAGNO LORY DEL SANTO/ “Stiamo insieme da 7 anni, le catene…”

Lory Del Santo è sempre stata molto fedele in amore e attualmente è innamorato e fedele. “Stiamo insieme da sette anni. In amore non servono le catene”, dice la Del Santo. Marco Cucolo, in collegamento, ricorda poi Loren, il figlio morto della compagna. “Loren era il mio più grande amico ed è stata la prima persona che ho conosciuto quando sono arrivato a Milano. Io mi ero impacciato per cuoco, ma non sapevo fare neanche un uovo al tegamino e lui cerco di rassicurarmi dicendomi che tutto era buono. Loren mi voleva bene senza conoscermi. Mi accolse come un amico sin dall’inizio”, confessa Marco Cucolo che poi svela di amare molto la sua ironia. “Con lei si può parlare di tutto senza paura che si offenda”, conclude. “vi sposate?”, chiede Serena Bortone. “No perché il matrimonio è un contratto e quando c’è un contratto hai voglia di distruggerlo”, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto.

Marco Cucolo, l’amore con Lory Del Santo

Marco Cucolo chi è? Il giovane modello, film maker e attore, se vogliamo, compagno di Lory del Santo. Lei sarà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio e sicuramente avrà modo di dire la sua anche sul rapporto che la lega al giovane ormai da cinque anni. Secondo i bene informati, infatti, i due si sarebbero conosciuti via social ma la loro relazione è iniziata quando lui ha lasciato la sua città per trasferirsi e stare vicino alla showgirl anche se con il parere contrario dei suoi genitori. Marco Cucolo e Lory del Santo hanno 33 anni di differenza e questo è stato un po’ un problema per i genitori di lui fino a che non hanno deciso di cedere. Da allora i due non si sono mai lasciati, nel bene e nel male, nei viaggi e durante i programmi tv ma anche quando il figlio di Lory Del Santo, Loren, è morto due anni fa.

Marco Cucolo, compagno Lory Del Santo, pronti per Temptation Island Vip?

Ma chi è Marco Cucolo? Classe 1992, il giovane è rimasto al fianco di Lory Del Santo in questi ultimi anni riuscendo anche a fare delle esperienze lavorative grazie alla compagna. Insieme hanno preso parte a Pechino Express 2016 e proprio grazie a lei ha aggiunto al suo curriculum la voce di regista per il film The Lady che lei stessa ha scritto e prodotto. Spesso è ospite in tv anche insieme a lei ma adesso i fan si chiedono: quale sarà il loro futuro insieme? In molti sono pronti a scommettere che presto li vedranno partecipare a Temptation Island Vip, sarà davvero questa la loro prossima meta?



