Marco Cucolo concorrente al Grande Fratello Vip?/ “Rimetterei su i chili che…”

Marco Cucolo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? La risposta

Marco Cucolo prossimo concorrente al Grande Fratello Vip? L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato intervistato da Fanpage e ha tracciato un bilancio della sua esperienza in Honduras. Marco Cucolo non si è particolarmente contraddistinto nel reality tanto che durante il suo percorso non sono mancate le critiche per il suo rapporto con Lory Del Santo. Il giovane ci ha tenuto a ribadire la sua posizione rimarcando il fatto di non aver mai subito condizionamenti da parte di Lory ma di aver agito di sua volontà: “Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde. Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c’è interesse, non sono disperato. Ho notato che prima si sono accaniti contro di lei e poi si sono scagliati, in modo feroce, contro di me perché stiamo ancora insieme. Non riesco a capire perché ci sia questo accanimento nei miei riguardi. Possono pensare quello che vogliono, ma questo è un rapporto consolidato da anni”.

Marco Cucolo e Lory Del Santo, matrimonio dopo l'Isola?/ Lui ha dubbi: "Non credo, lei mi ha spiazzato"

Dopo questa partecipazione, per lui potrebbe aprirsi la porta della casa del Grande Fratello Vip. Marco ha commentato così una sua eventuale partecipazione: “Dopo questa esperienza, voglio stare tranquillo e in pace (ride, ndr). Voglio stare sereno. Il Grande Fratello? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente”.

Marco Cucolo "Ero ingrassato e trascorrevo ore al pc"/ Il triste retroscena…

Marco Cucolo fa mea culpa con Lory Del Santo: “Ho sbagliato…”

Marco Cucolo è stato costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi per problemi di salute. L’ex naufrago dovrà infatti sottoporsi ad un’operazione come ha rivelato ai microfoni di Fan Page: “I medici in Honduras mi hanno detto che l’operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’. Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male”. Una volta uscito dall’Isola dei Famosi, Marco Cucolo ha però dovuto farsi perdonare da Lory Del Santo.

Lory Del Santo distrugge Luca Daffrè "Il più viscido e venduto dell'Isola"/ "Patetico e deprimente"

La donna era rimasta delusa dal comportamento di Cucolo che non aveva mosso un dito per difenderla dagli attacchi degli altri naufraghi. Marco però fa mea culpa e dice: “Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA