Marco Cucolo geloso di Lory Del Santo?/ Prova sexy all’Isola dei Famosi e…

Marco Cucolo e Lory Del Santo stanno affrontando l’avventura dell’Isola dei Famosi 2022 in coppia. Tra i due, il pubblico del reality sta imparando a conoscere Marco Cucolo che, sull’Isola, sta legando con molti concorrenti grazie ad un carattere dolce, gentile e pacato. Quando si tratta di Lory Del Santo, però, tira fuori anche la sua parte gelosa. La storia d’amore tra Lory e Marco dura da diversi anni. I due, finora, pur rilasciando varie interviste, hanno sempre protetto il proprio privato, ma sull’Isola dei Famosi stanno svelando anche alcuni retroscena.

Marco Cucolo supera per amore la paura degli insetti/ Troppo succube di Lory? Il social insorge

Se Lory non appare una persona molto gelosa e si dice sicura del proprio compagno che, per il suo amore, ha accettato di partecipare all’Isola superando anche la sua paura per gli insetti. Di fronte a prove sexy da affrontare, tuttavia, Marco non nasconde la propria gelosia per la compagna.

Marco Cucolo geloso di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi 2022

Dopo nove anni d’amore, tra Marco Cucolo e Lory Del Santo c’è ancora della gelosia? Se Lory si ritiene una compagna non gelosa, lo stesso non può dirsi di Marco Cucolo che, pur mantenendo un atteggiamento tranquillo e sereno, non nasconde la propria gelosia attraverso le espressioni del suo viso.

Complici le prove sexy che, nel corso delle prossime puntate i naufraghi dovranno affrontare, la gelosia di Marco Cucolo sarà messa a dura prova. Lory, invece, riuscirà a mantenere la calma qualora anche Marco dovesse affrontare prove sexy? Sull’Isola, ci sono diverse ragazze molto belle, ma finora, Marco ha occhi solo per la sua Lory di cui non nasconde di essere geloso. Insieme, riusciranno ad andare avanti nella loro avventura sull’Isola? Lo scopriremo questa sera nel corso della quinta puntata.

