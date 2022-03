Marco Cucolo, fidanzato Lory Del Santo/ Isola dei Famosi 2022: la tecnica “infallibile” contro gli insetti

Marco Cucolo ha esordito all’Isola dei Famosi 2022 con il proverbiale momento del lancio dal celebrissimo e temutissimo elicottero. Solitamente taciturno e decisamente più timido della fidanzata, ha preferito lasciare la parola proprio alla sua compagna di avventura e nella vita, Lory Del Santo, alla quale è legato da anni, nonostante trent’anni di differenza li separino. Dopo il lancio sicuro e senza esitazione della showgirl, Marco ha mostrato un po’ di preoccupazione in virtù dell’altitudine, ma – dopo una breve titubanza – ha fatto il suo grande salto, giungendo coraggiosamente a nuoto a Playa Cochinos, insieme a Lory.

Marco Cucolo, chi è il fidanzato di Lody del Santo e concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Resisteranno?

La prima serata, ha visto questa intrigante coppia affrontare la prima prova fisica di questa edizione, purtroppo senza successo: Marco Cucolo e Lory Del Santo sono stati messi in gara contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, durante il gioco delle mele. Marco e l’attrice hanno perso decretando la vittoria di mamma e figlio.

Lory del Santo, Isola dei Famosi 2022/ In Honduras la prova d'amore con Marco Cucolo

La tecnica di Marco Cucolo contro gli insetti

Le potenzialità ci sono tutte. Ad esempio, in poche ore Marco Cucolo ha elaborato una tecnica “infallibile” contro gli insetti. Il fidanzato di Lory Del Santo, infatti, ne ha paura, quindi l’Isola dei Famosi 2022 è una bella sfida per lui anche da questo punto di vista. Le paure vanno affrontate ed è quello che ha fatto lui prima di andare a dormire. Visto che avrebbero trascorso la nottata in spiaggia, col pericolo di essere esposti a tutti gli animali che popolano l’isola, il giovane ha pensato di usare un pezzo di legno sulla sabbia per creare un solco attorno al loro letto improvvisato, ipotizzando che così gli insetti non riescano a raggiungerli. Il problema però si pone con quelli che riescono a volare…

Lory Del Santo con Marco Cucolo a L'isola dei famosi 2022/ "Se lui trova un'altra? Ecco cosa faccio!"

Marco Cucolo la “mina vagante” dell’Isola dei Famosi 2022?

Apparentemente sempre un passo indietro rispetto alla compagna Lory Del Santo, Marco Cucolo nella prima puntata del reality ha faticato ad emergere se non per riflesso. Il legame forte e ormai consolidato con la showgirl e l’amore che li ha aiutati a superare gli eventi drammatici della vita fanno però sospettare che questo giovane ragazzo sia tutto da scoprire. Il popolo del web si dichiara curioso di indagare in questa relazione e certamente resterà con gli occhi ben puntati su di loro.

Cosa aspettarsi allora da Marco Cucolo? Qualche bel colpo di scena all’Isola dei Famosi 2022, perché no. Per stare accanto ad una personalità forte come quella di Lory Del Santo, di certo il giovane avrà molte risorse che non vediamo l’ora di scoprire. Sicuramente, nelle prossime puntate potremo scoprire qualcosa di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA