Marco Cucolo in ospedale: “Finalmente mi opero”/ Come sta? Lory Del Santo…

Marco Cucolo in ospedale per l’operazione

Il momento che Marco Cucolo aspettava sin da quando ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi medici è finalmente arrivato. Con una storia pubblicata su Instagram, l’ex naufrago ha annunciato di essere in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico di colecisti. Durante la permanenza in Honduras, a causa dell’alimentazione scorretta e del poco cibo, Cucolo ha cominciato ad accusare dei forti dolori diventati sempre più intensi con il trascorrere delle settimane.

Dopo aver resistito a lungo, Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca rientrando in Italia in anticipo in seguito ad un malore. Sin dai primi controlli a cui si era sottoposto in Honduras, Cucolo aveva capito di doversi operare. Rientrato in Italia, ha dovuto aspettare un po’ prima di potersi sottoporre ad un’operazione, ma oggi, quel giorno, è finalmente arrivato.

Marco Cucolo si opera: l’assenza di Lory Del Santo

“Finalmente mi opero”, ha scritto Marco Cucolo pubblicando un selfie scattato in ospedale. Al suo fianco, però, non ci sarà Lory Del Santo con cui, però, non c’è alcuna crisi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Lory ha spiegato di trovarsi negli Stati Uniti per vedere il figlio. Il soggiorno americano della Del Santo era già programmato e Cucolo dovrebbe raggiungerla dopo la convalescenza.

“Certo è tutto ok tra noi. Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono“, ha spiegato Lory. Cucolo, dunque, per il momento, si sta concentrando sulla propria salute.

