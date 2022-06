Marco Cucolo isolato dagli altri naufraghi?/ “Non credo stia molto bene…”

Marco Cucolo ha problemi fisici, la rivelazione di Lory Del Santo

Marco Cucolo sembra essersi isolato dal resto degli altri naufraghi. All’Isola de Famosi il compagno di Lory Del Santo sembra aver risentito delle tensioni delle ultime settimane. E’ stata la stessa Lory Del Santo a rivelarlo a Maria Laura De Vitis. La ragazza è preoccupata che Marco non stia più bene all’Isola e Lory Del santo conferma la sua idea: “Non credo che stia molto bene. Sono 12 giorni che…”. Lory fa intuire così che Marco Cucolo ha problemi intestinali. Maria Laura De Vitis ha poi fatto notare a Lory Del Santo che spesso tra i due a mancare è il confronto: “Se io avessi un fidanzato sull’Isola ci parlerei”. Lory Del Santo le fa però notare: “Marco ci tiene molto ad essere indipendente. L’ha voluto dimostrare dall’inizio. Lui non dipende da me, ha le sue idee e le difende con le unghie e con i denti”.

Maria Laura De Vitis fa però notare a Lory Del Santo come Marco Cucolo tenda ad isolarsi quando c’è bisogno di confrontarsi: “Io sono più diretta di lui, più espansiva. Lui non è affatto condizionato da me”. Maria Laura De Vitis teme però che Marco non prenda una posizione quando ad esserci di mezzo c’è Lory Del Santo. Il ragazzo tende ad evitare di mettersi in mezzo anche se Lory Del Santo cerca di spiegare che Marco tende ad assentarsi a volte ma che lo farebbe in ogni caso anche se lei non c’entrasse nulla: “Lui mi ha detto che non sempre avrebbe condiviso le mie posizioni pur rispettandole”.

Nella catena di salvataggio Marco Cucolo viene condannato al televoto. Al momento delle nomination fa il nome di Estefania perchè gli è dispiaciuto che la naufraga non lo ha salvato, visto che era l’unica che lo avrebbe potuto fare. Marco deve affrontare una prova e scontrarsi con Carmen di Pietro. Bendato deve riconoscere l’identità dei naufraghi toccando alcune parti del loro corpo. Marco è più bravo di Carmen, supera la prova e fa gustare agli uomini dell’isola un gradito aperitivo: birra e salatini. Marco supera il televoto flash contro Marialaura e Pamela, quest’ultima però perdendo la sfida lascia la Palapa e dà il bacio di Giuda proprio a Cucolo. La pioggia a Playa Rinovada ha portato qualche disagio, soprattutto a Marco che con la tenda completamente bucata si è bagnato, tanto da invocare lo Spirito dell’Isola e chiedergli un telo nuovo: la sua richiesta è stata accolta. Il Cucolo per mettere ad asciugare i panni ha usato il manichino di Guendalina come stendibiancheria. Per questo gesto, Edoardo gli infligge simpaticamente una punizione: assumere la posizione di uno spaventapasseri e farsi ricoprire di vestiti. Marco è molto deluso dal comportamento del gruppo nei confronti di Lory, pochi giorni prima la sua compagna è stata assalita perché aveva mordicchiato un sandwich quando tutti avevano deciso di non mangiarlo per protesta, ora lo Spirito dell’Isola ha tolto ai naufraghi il fuoco per 24 ore perché Carmen, Estefania e Marialaura hanno mangiato la ricompensa che a loro non spettava.

Nei loro riguardi il gruppo è stato molto accondiscendente, al contrario di quanto hanno riservato a Lory. Marco si sta isolando, piano piano si sta allontanando dal gruppo, secondo Lory vuole dimostrarsi indipendente e tirarsi fuori dalle discussioni. Più volte ha messo in guardia la compagna consigliandole di tenersi alla larga da Nicolas ed Edoardo perché li considera degli “azzeccagarbugli”. Da quando Marco si è allontanato da Lory, il pubblico lo sta apprezzando di più. Nonostante tutto preferisce starsene da solo e tenersi lontano dalle discussioni. Spesso il naufrago viene canzonato da Savino in studio, ma questo suo modo di essere sta conquistando i follower che lo vorrebbero in finale, c’è anche chi spera che possa vincere l’Isola. Lunedì Marco dovrà dare a Lory tutto il suo appoggio perchè se perde il televoto dovrà salutarla. Il pubblico vorrebbe che la Del Santo andasse su Playa Sgamatissima per vedere come Marco se la cava senza la sua presenza. Non è la prima volta che la coppia viene scoppiata, chissà se Marco riuscirà a cavarsela.











