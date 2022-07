Marco Cucolo “Prima che Lory del Santo partisse abbiamo fatto l’amore”/ Confidenza hot…

Marco Cucolo svela un retroscena hot: “Prima che Lory andasse in California…”

Marco Cucolo e Lory Del Santo si sono chiariti. Durante l’esperienza dell’Isola dei Famosi, la naufraga aveva puntato il dito contro il compagno accusandolo di non averla difesa dagli altri compagni di avventura del reality. Lory aveva deciso di lasciare Marco Cucolo ma ora al Settimanale Nuovo il giovane ha confidato di essere riuscito a chiarire con Lory Del Santo: “Si ci siamo chiariti…Prima che lei volasse in California abbiamo anche fatto l’amore. Ritrovarsi è stato molto bello e intenso”, ha dichiarato. Marco Cucolo ha dichiarato di aver fatto passi importanti nella relazione con Lory Del Santo ma è convinto di dover crescere ancora: “Purtroppo però ci siamo visti poco dopo il reality show”, ha spiegato.

Marco Cucolo in ospedale: "Finalmente mi opero"/ Come sta? Lory Del Santo...

Lory Del Santo è partita i primi di luglio per la volta degli Stati Uniti per stare vicina a suo figlio, nonostante Cucolo dovesse affrontare un’operazione dopo un grosso problema avuto nel reality. Marco Cucolo ha però tranquillizzato Lory Del Santo spiegandole che l’avrebbe raggiunta appena possibile: “Partire con lei sarebbe stata una pazzia perché star male in America, con il sistema sanitario privato che hanno là, è un rischio. Preferisco risolvere i miei problemi di salute in Italia e volare a Los Angeles visto che Lory rimarrà lì fino a settembre”. Marco e Lory Del Santo stanno vivendo la relazione a distanza ma riescono comunque a tenersi in contatto.

Lory Del Santo è crisi con Marco Cucolo?/ "Al momento siamo divisi ma..."

Marco Cucolo raggiungerà Lory Del Santo? “Non sono chiari i tempi e…”

Marco Cucolo deve subire un’operazione. Per questo motivo l’ex naufrago non sa quando riuscirà a raggiungere Lory Del Santo: “Non sono ancora chiari i tempi… Devo affrontare la convalescenza dopo l’intervento…”. L’ex naufrago ha poi dichiarato che purtroppo è stata costretto anche a cambiare il suo stile di vita dopo aver avuto i calcoli e i problemi alla colecisti: “Non potrò più mangiare come prima, altrimenti starei davvero male…Trangugiavo tutti i giorni cibo spazzatura…”. Al giornalista che gli chiede se abbia chiesto a Lory Del Santo di posticipare la partenza, Marco ha risposto: “Anche se fosse stata presente per l’operazione e per la convalescenza non sarebbe stata d’aiuto”.

Vladimir Luxuria, duro scontro con Lory Del Santo e Marco Cucolo/ "Si entra sul personale..."

Marco Cucolo si sente però migliorato rispetto a prima e riguardo al primo impatto con la realtà dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi ha confidato: “I miei erano felicissimi di rivedermi. Sarei andato da loro anche prima ma nell’ultimo mese ho dovuto fare otto visite mediche per valutare i disturbi che mi hanno costretto ad abbandonare il reality”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA