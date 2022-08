Marco Cucolo, problemi dopo l’operazione alla colecisti: “Finito di nuovo in ospedale”/ “Dolori incredibili”

Marco Cucolo, problemi dopo l’operazione: ecco cos’è accaduto

Marco Cucolo si è operato. Solo qualche mese fa il fidanzato di Lory Del Santo abbandonava l’Isola dei Famosi a causa di problemi di salute. Tornato in Italia, Marco si è prima sottoposto ad una serie di visite mediche che si sono poi concluse con la necessità di sottoporsi ad un intervento alla colecisti. Intervento che Cucolo ha fatto da poco, non senza conseguenze. Alle pagine del settimanale Nuovo Tv l’ex naufrago racconta infatti di avere forti dolori e, per questi, di essere finito nuovamente in ospedale.

Lory Del Santo svela retroscena sulla morte del figlio Conor/ "Due secondi prima…"

“Mi hanno appena dimesso ma ho dei dolori incredibili. – ha spiegato Cucolo, raccontando inoltre che – La prima notte a casa sono finito al pronto soccorso perché non riuscivo a resistere al dolore. Mi fanno male persino le spalle.”

Marco Cucolo senza Lory Del Santo dopo l’operazione: perché?

L’operazione di Marco Cucolo è durata ben tre ore: “L’intervento è andato bene, ma mi hanno fatto quattro buchi sulla pancia per togliere la colecisti. Vicino all’ombelico ho un grosso livido e l’addome è ancora gonfio”, ha spiegato l’ex naufrago, che si prepara ora a fare una vita diversa da quella che faceva prima, a partire dall’alimentazione. “In futuro dovrò seguire una dieta particolare. Dovrò mangiare molto leggero, non come facevo una volta. Al momento mi nutro soltanto di omogeneizzati”, ha infine spiegato il fidanzato di Lory Del Santo, attualmente solo a Milano visto che la sua compagna è negli Stati Uniti e ci rimarrà fino a settembre. “È alle prese con degli operai che stanno sistemando la casa e il giardino”, ha infine spiegato Cucolo.

Lory Del Santo, "Marco Cucolo non sa che fare di sé"/ La pesante stoccata che…

LEGGI ANCHE:

Marco Cucolo "Prima che Lory del Santo partisse abbiamo fatto l'amore"/ Confidenza hot...

© RIPRODUZIONE RISERVATA