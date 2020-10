MARCO DE ANGELIS, FIDANZATO CLAUDIA PANDOLFI/ “Non sono romantica, ho bisogno di…”

Marco De Angelis, 39enne responsabile della Dap (De Angelis Group), società di produzione cinematografica con sede a Roma, è l’uomo conosciuto ai più come il fidanzato di Claudia Pandolfi. È stata la stessa attrice, nel corso di diverse interviste, a parlare della sua relazione con De Angelis, soffermandosi in particolare sul suo primo approccio con lui. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Nuovo nel 2014, a poco tempo dal loro primo incontro: “Sono un cavallo pazzo, scalpito, ho bisogno di avere una concretezza immediata. Se un uomo mi dice di aspettare, va bene. La cosa importante è che sia puntuale. Faccio fatica ad essere paziente, anche perché l’amore richiede già mille compromessi. Se si parte da un rapporto che non decolla e che va assecondato… Non so, io non sono così romantica”. In soldoni, la Pandolfi si ritiene una persona abbastanza impulsiva, che – suo malgrado – difficilmente riesce a dominare le passioni. De Angelis sembrerebbe invece più pragmatico, se non altro perché fa un lavoro che lo porta a stare più nel dietro le quinte e a ‘sforzare’ più la mente e la razionalità, che il cuore e il sentimento.

La relazione tra Marco De Angelis e Claudia Pandolfi

Di Marco De Angelis non si sa molto, se non che – in passato – si è occupato anche della produzione di alcune fiction con la Pandolfi protagonista. Quest’ultima, che per temperamento è portata a volere ‘tutto e subito’, ha subito avuto un figlio con lui, Tito, 5 anni a febbraio. A domanda diretta sulla nascita di questa nuova relazione, Claudia ha subito confermato: “Che dire? Da sola non riesco a stare. Ho bisogno di relazionarmi con qualcuno che mi capisca, che mi voglia bene: può essere la mia famiglia, un amore che nasce, mio figlio. L’amore è importante. Personalmente cerco di fare tutto con amore. Quanto a lui, è giovane, è molto più romantico di me, e ha persino caviglie più sottili delle mie. A breve compirà 40 anni”.



