Marco e Petra, chi sono genitori di Sarah Toscano di Amici 23/ “Mi hanno sempre supportata, amano la musica”

Chi sono Petra e Marco, i genitori di Sarah Toscano

Nel suo complesso percorso ad Amici 23 e, più in generale, nel mondo della musica, Sarah Toscano è stata sempre supportata dai suoi genitori Marco e Petra. Come lei, sono grandi appassionati di musica, aspetto che la vincitrice di Amici 2024 ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair dopo la fine del serale.

“Entrambi i miei genitori sono appassionati di musica. – ha spiegato Sarah – Mio padre ha fatto l’insegnante di pianoforte, mentre mia madre suonava il piano: va da sé che la passione in me sia nata molto presto e che i miei mi abbiano sempre sostenuta, consigliandomi di suonare il pianoforte classico mentre cantavo.”

Come hanno reagito i genitori di Sarah Toscano alla sua vittoria ad Amici 23

I genitori hanno dunque indirizzato Sarah Toscano sin da subito in questa passione per la musica. Un amore nel quale la giovane si è ritrovata e che ha perciò deciso di proseguire, pur non tralasciando la scuola e altre passioni come il tennis. “Ho vissuto la mia vita con tutti che cantavano intorno a me: qualunque passione avessi, la mia famiglia mi ha sempre supportato. Se questo non succede, parti purtroppo con un punto in meno”, ha aggiunto la cantante vincitrice di Amici 23, che è ora pronta a proseguire il suo percorso nel mondo della musica italiana.

Ma come hanno reagito mamma Petra e papà Marco alla sua vittoria di Amici 23? Sarah ha rivelato che la prima persona che ha abbracciato dopo la vittoria è stata sua sorella, che si trovava a Roma per lavoro. “Mi ha presa e mi ha abbracciato, insieme abbiamo subito chiamato la mia famiglia – papà, mamma e nonna – e abbiamo urlato di gioia”, ha rivelato la giovane artista.











