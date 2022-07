Marco Fantini e Beatrice Valli di Uomini e Donne nudi in acqua/ Le foto hot scatenano il web “Brutto esempio”

Marco Fantini e Beatrice Valli hot su Instagram: gli scatti senza veli

Marco Fantini e Beatrice Valli su Instagram come mamma li ha fatti. Una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne, poche settimane fa convolata a nozze, ha scatenato il popolo del web pubblicando degli scatti senza veli. Beatrice e Marco, nelle immagini, sono nudi, in acqua, e mostrano entrambi il loro lato B. Scatti che hanno scatenato i commenti dei follower ma anche le critiche di qualche hater che li ha trovati eccessivi e fuori luogo.

“Bellissimi”, “Fate bene a mostrarvi come mamma vi ha fatto”, “Coppia stupenda, anche senza veli”, sono solo alcuni dei complimenti che Marco e Beatrice hanno ricevuto sul web pubblicando gli scatti senza veli. Nono sono però mancate le critiche di chi ha ricordato loro che questo non è “un bell’esempio per il loro figli”.

Marco Fantini e Beatrice Valli, piovono critiche per le foto hot

Tra le critiche agli scatti hot di Marco Fantini e Beatrice Valli si legge: “Questo è l’esempio peggiore dei genitori verso i figli però per soldi si fa questo e l’altro . Io faccio fatica arrivare a fine mese vestita”. C’è chi invece fa notare alla coppia che: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma siete genitori, e per i soldi fino a che si arriva. Anche a spogliarsi completamente nudi. Ma andate a zappare la terra per favore.” E chi si chiede infine “Perché?? Nessun perbenismo, ognuno fa ciò che vuole. Però è il “perché” lo fate che fa riflettere…….sembra che, alcuni di voi, facciano cose per emergere, per far parlare di sé più possibile. Come se fosse una sfida tra “famigliuole di influenzatori”. Ma influenzatori di cosa poi?? ancora non lo so..” Chissà se la coppia deciderà di rispondere a queste critiche.

