Marco Ferradini, nuovo singolo Le parole/ Video “duetto con mia figlia Charlotte

Marco Ferradini torna sulla scena musicale con un nuovo lavoro discografico. Dopo dieci album in studio e aver ottenuto un clamoroso successo con Teorema che, ancora oggi, resta una delle canzoni più conosciute, torna con un nuovo brano in cui duetta con la figlia Charlotte Ferradini. Il brano si intitola “Le parole” e segna l’inizio della collaborazione dell’artista con l’etichetta indipendente Cello Label. Il brano di cui è stato pubblicato anche un videoclip anticipa la pubblicazione di un album che dovrebbe essere pubblicato in autunno. “Buongiorno buongiorno! Oggi è venerdì e io sono stanchissima ma molto felice perché oggi è uscito su YouTube il video de Le Parole!”, ha scritto Charlotte su Instagram.

MARCO FERRADINI: “RACCONTO QUELLO CHE LE PAROLE NON RIESCONO A DIRE”

Marco Ferradini crede fortemente nel suo nuovo progetto discografico. Il brano “Le Parole”, è stato scritto dallo stesso Marco ed è prodotto da Cello Label e Auditoria Records con la produzione artistica di Antonio Chindamo. “Che pena fanno le parole – ha spiegato Marco Ferradini – quando pretendono di dare le stesse emozioni che l’amore fa provare. Le vedi che arrancano in salita, si gonfiano in una inutile fatica e non raggiungono mai lo scopo. Anzi, più sono tronfie e più diventano ridicole, quando basta invece un semplice sospiro con la sua carica di incognite inespresse, uno sguardo o un movimento a svelare, a raccontare. In questo brano, insomma, provo a raccontare tutto quello che le parole non riescono a fare”.





