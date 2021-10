Marco Giallini/ “Gigi Proietti? È molto dura, eravamo appena diventati amici: lo amo”

Marco Giallini è stato uno degli ospiti di oggi di Domenica In, nella puntata “ridotta” di questo 31 ottobre. L’attore si è presentato con dei basettoni per motivi lavorativi, dal momento che sta girando un film in cui interpreterà il ruolo del principe. Immancabile un omaggio video con i suoi principali ruoli, seguito dall’applauso del pubblico in studio. “Io faccio finta di essere sempre allegro”, ha spiegato, “devo dirlo alla mia compagna di vita?”.

Loredana, moglie morta Marco Giallini/ Lui: "Parlo ancora con lei"

Intanto, il prossimo 3 novembre esce il film “Io sono Babbo Natale” che vede anche la presenza del compianto Gigi Proietti: “E’ dura”, ha commentato l’attore, “E’ dura davvero”. Si tratta dell’ultimo film di Proietti. “E’ dura rivederlo così. Gigi, eravamo io e lui di notte, vicini, sempre insieme. Eravamo intimi. È nata molta confidenza tra noi”, ha aggiunto. “Durante le riprese? Lo vedevo come uno reduce da una influenza, era un atleta. Partiva subito al ciak. Non si vedeva la sua sofferenza”, ha proseguito. I due si sono detti delle cose importanti: “Si è alzata la mia stima, non ci voleva… c’ero diventato appena amico. L’ho amato tanto prima e lo amo ancora di più dopo che l’ho conosciuto”.

Loredana, moglie morta Marco Giallini/ "Dolore non passa, dimentichi un po' la voce"

Marco Giallini a Domenica In: la trama del suo ultimo film con Proietti

Grande commozione in studio e da parte di Marco Giallini nel ricordo di Gigi Proietti. In merito al film in uscita ha spiegato: “E’ la storia di questo detenuto che sono io che esce dal carcere dopo qualche anno per una rapina dove non ha fatto i nomi di nessuno dei suoi ‘colleghi’ e va a chiedere il maltolto. Invece viene preso a bastonate. Si mette a dormire, questo signore passa e gli dà l’elemosina, lui lo segue per disperazione. Invece si trova davanti Gigi Proietti e da lì inizia tutto”. Il personaggio che ha interpretato lo ha amato molto. Lui si definisce molto selettivo: “Oggi lavoro con gli amici”, ha spiegato. “Ero più selettivo prima quando non ero famoso”, ha svelato, “però scelgo”.

LEGGI ANCHE:

Marco Giallini: la morte della moglie Loredana e i figli Rocco e Diego/ "Era tutto per noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA