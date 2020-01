Marco Liorni, figlia Viola ha rischiato di morire/ “È stata salvata dalla maestra…”

Per Marco Liorni la puntata di oggi di “Italia Sì” è stata particolarmente emozionante. Il conduttore ha infatti condiviso un episodio personale che gli ha cambiato la vita e ha segnato la sua famiglia. Qualche tempo fa, infatti, la figlia Viola ha rischiato di morire per soffocamento. A salvarle la vita è stata la maestra Sabrina, grazie al suo intervento tempestivo. Il conduttore l’ha quindi invitata nel suo talk show per ringraziarla. L’insegnante, che aveva seguito un corso di disostruzione pediatrica, ha usato la famosa manovra di Heimlich per aiutare la figlia di Marco Liorni. E così è riuscita a tornare a casa senza conseguenze e soprattutto senza alcun trauma. Il conduttore di “Italia Sì” oggi ha quindi ringraziato personalmente la maestra. I due si sono scambiati un lungo abbraccio, ma emozionante è stato anche il racconto del giornalista, che non è riuscito a nascondere la sua commozione.

MARCO LIORNI, LA FIGLIA VIOLA HA RISCHIATO DI MORIRE

Tragedia sfiorata dunque per la figlia di Marco Liorni, che ha ricostruito quei terribili momenti. «Alla scuola dell’infanzia c’era una bambina che stava soffocando per un pezzettino di pizza. Quella bambina era mia figlia Viola», ha raccontato il conduttore a “Italia Sì”. Quindi ha spiegato che la figlia Viola «è stata salvata dalla maestra Sabrina». Dopo aver confidato quanto accaduto, il conduttore ha abbracciato la maestra, a cui deve molto. E poi ha lanciato un appello: «Fate tutti questi corsi, sono indispensabili». Si riferiva ad esempio a quello di disostruzione pediatrica, grazie al quale l’insegnante è riuscita a salvare la figlia di Marco Liorni. Viola è uno dei tre figli del conduttore. Il primogenito è Niccolò, nato dal primo matrimonio con Cristina. Ma da venti anni il conduttore è legato a Giovanna, da cui ha avuto due figlie, Emma e appunto Viola, di cui ha parlato nella puntata di oggi del suo programma.

