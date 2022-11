Marco Liorni, messaggio dalla mamma in diretta tv a Italia sì/ “Voleva dirmi che…”

Piccolo e simpatico fuoriprogramma per Marco Liorni durante la diretta della puntata di Italia Sì su Rai 1. Il conduttore, impegnato con il contest ‘indivisibili’ dedicato a persone che hanno legami molto speciali con gli animali, ha ricevuto in diretta un messaggio da una fan speciale, sua madre Anna Maria.

Ad un certo punto, infatti, le telecamere lo hanno ripreso mentre scrutava il cellulare, un gesto inusuale per un conduttore impegnato in una diretta tv, ma evidentemente Marco Liorni è stato attirato dal mittente, sua madre. Lo stesso Liorni si è poi accorto che le telecamere lo stavano riprendendo, quindi ha spiegato cos’era successo.

Il messaggio della mamma di Marco Liorni a Italia Sì

“Mia mamma mi ha scritto che ho i capelli un po’ messi male a sinistra, mi stavo sistemando”, ha rivelato Marco Liorni in diretta tv a Italia Sì. Il pubblico in studio è scoppiato a ridere, mentre il conduttore provvedeva a sistemarsi i capelli. Infatti, lo ha confermato e poi ha provveduto a salutare la mamma tra gli applausi in studio: “Ciao mamma. Eh, le mamme si preoccupano”, si è giustificato Marco Liorni regalando un sorriso e unendosi alle risate del pubblico e di Mauro Coruzzi. Non è la prima volta che la cita a Italia Sì, ad esempio nel maggio dell’anno scorso la nominò, emozionandosi, e ne mostrò una foto.

