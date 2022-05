Marco Maccarini nel mirino del “branco” all’Isola dei Famosi/ Lui ha un crollo ma sui social…

Marco Maccarini attaccato da Pamela Petrarolo: “Mi volevi far fuori?”

Marco Maccarini è finito nel mirino degli altri naufraghi sull’Isola dei Famosi. Il comportamento dello speaker ha incendiato gli animi. Maccarini si è subito dato da fare all’Isola ma spesso gli esperimenti non riescono bene suscitando la disapprovazione negli altri naufraghi. Durante il daytime il naufrago ha provato a mettere un’essenza dentro ad un barattolo e gli ha dato fuoco. Il motivo? Allontanare le zanzare. Pamela Petrarolo si è però ustionata e se l’è presa con Maccarini: “Marco con i suoi esperimenti ha messo un’essenza che dovrebbe allontanare le zanzare ma cavolo mi vuoi dire che è ardente. Ho dato per scontato che non lo fosse”. Pamela Petrarolo infatti rivolgendosi a Maccarini gli ha chiesto: “Mi volevi far fuori?”.

Marco Maccarini si è difeso spiegando di averla avvisata di fare attenzione ma Pamela invece è convinta che lui non abbia detto nulla: “No, non l’hai mai detto “non lo prendete in mano perché la latta brucia”, Marco no…”. Poi è intervenuta anche Carmen Di Pietro sottolineando che pur volendo fare del bene gli esperimenti di Maccarini si rivelano un disastro. Marco però si sta dando molto da fare da quando è arrivato sull’Isola e ieri ha avuto un crollo di nervi sentendosi attaccato dagli altri naufraghi e in particolare da Carmen Di Pietro. Sui social però Marco sta ricevendo il supporto di tanti fan che si complimentano per il suo comportamento.

Cosa sta succedendo a Marco Maccarini? Il gruppo dei naufraghi è in rivolta contro di lui e…

Dopo pochi giorni dal suo arrivo sull’Isola dei Famosi, insieme a Pamela, Luca e Gennaro, Marco Maccarini sta già facendo parlare di sé e si sta inimicando alcuni compagni. Il conduttore infatti ha dei modi di fare da leader e sembra non voler ascoltare i naufraghi che si trovano sull’isola da diverso tempo e sanno come gestire le cose, come il fuoco per esempio. Nel corso della puntata di lunedì 23 maggio, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui Edoardo e Pamela si divertono ad imitare i loro compagni, soprattutto Marco Maccarini e Gennaro Auletto, gli ultimi entrati. Guendalina interviene mettendo in guardia i naufraghi poiché sostiene che soprattutto Marco sia molto permaloso e, a breve, litigherà con tutti. Il conduttore non è aperto al confronto e non accetta nessun tipo di critica o osservazione. Oltre alla presunta permalosità, diversi compagni, come Carmen e Guendalina, sostengono che il nuovo entrato sia eccessivamente entusiasta e, nonostante si voglia rendere utile, faccia alcune cose insensate e per farsi vedere. Per esempio, una mattina, dopo una notte ventosa, Maccarini spacca la legna per alimentare il fuoco a colpi di machete, senza preoccuparsi di fare troppo rumore e svegliare gli altri.

É Guendalina a chiedergli di smettere e volere delle delucidazioni sul perché stia facendo questo, ma Marco le fa notare che, senza il suo intervento, il fuoco si sarebbe spento. Maccarini viene criticato da molti poiché assume un atteggiamento paternalistico verso i compagni che sono sull’isola da più di due mesi e sanno bene come gestire il fuoco. Carmen cerca di farlo ragionare, ma Marco, sentendosi attaccato da tutti, sbotta contro Estefania sottolineando che la mattina era solo e che ha dovuto alzarsi per evitare che il fuoco si spegnesse. Dato che lei, in primis, non era presente, deve tacere e non criticarlo. Marco sembra aver legato con Lory con cui si è preoccupano di trovare un modo per mettere al sicuro la tenda, a causa del male tempo. A loro si uniscono anche Roger e Luca per rendere la struttura più salda senza spostarla. Nel corso della diretta di lunedì 23 maggio, è tempo di nomination. Dato che hanno vinto la prova immunità, Estefania, Marco, Pamela e Luca sono immuni e non possono essere votati. Invece Carmen, Nicolas, Edoardo, Maria Laura e Roger sono a rischio. Marco, come altri compagni, vota Maria Laura, che è la più nominata del gruppo e va in nomination con Roger, per volere del leader Luca. Maccarini prosegue la sua permanenza sull’Isola e, si spera, riesca a instaurare un rapporto più disteso con alcuni naufraghi con cui è entrato in conflitto.











