Marco Maddaloni, chi è e carriera/ Dai successi sportivi ai reality, tra Isola dei Famosi e Grande Fratello

Marco Maddaloni, chi è e carriera del judoka: i successi sportivi

Marco Maddaloni è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. Un nome che non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei judoka più celebri e medagliati d’Italia e diventato negli ultimi anni anche noto volto del piccolo schermo. Nato a Napoli, classe 1984, Marco Maddaloni ha iniziato la sua carriera sportiva da giovane ereditando la passione per il judo dal padre e diventando campione italiano nella categoria under-73 kg a soli 17 anni.

Pino e Laura Maddaloni, chi sono il fratello e la sorella di Marco Maddaloni/ I successi sportivi nel judo

Tra gli innumerevoli traguardi sportivi raggiunti ci sono anche due campionati europei under 23 vinti, oltre ad essere stato per ben 7 volte campione italiano di judo per età, tra il 2002 e il 2008. La passione per il judo è di famiglia in casa Maddaloni, dal momento che anche i suoi fratelli Pino e Laura praticano tale disciplina: il primo è stato oro olimpico a Sydney nel 2000, la seconda è stata insignita per ben due volte con il collare d’oro al merito sportivo.

Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni/ Il matrimonio nel 2019 e 3 splendidi figli

Marco Maddaloni, dallo sport alla carriera televisiva: i reality

Negli ultimi anni Marco Maddaloni alla carriera sportiva ha unito quella televisiva, diventando volto noto attraverso diverse partecipazioni a programmi tv. Nel 2013 ha trionfato a Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino, mentre tra il 2015 e il 2017 è stato arruolato nel cast di Detto fatto, condotto allora da Caterina Balivo su Rai2, nel ruolo di tutor. Nel 2019 è poi arrivata la seconda partecipazione ad un reality show e la conseguente seconda vittoria: il programma era L’Isola dei Famosi.

La sua esperienza nel mondo dei reality è poi proseguita al Grande Fratello nell’ultima edizione, dalla quale ha poi dovuto ritirarsi in seguito alla morte del suocero Mario Giamminelli. Il judoka si è detto contentissimo della vittoria di Perla Vatiero, strappata nel corso della puntata finale alla seconda classificata Beatrice Luzzi.

Mario Giamminelli, chi è il suocero morto di Marco Maddaloni/ "Sei stato un secondo padre per me"

