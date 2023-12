Marco Maddaloni confessa: “Periodo buio mi sentivo perso”/ “Chiamata del Grande Fratello non è stata un caso”

Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023: “Vissuto un periodo buio”

Marco Maddaloni nelle scorse ore si è lasciato andare alle confessioni. Lo judoka parlando con Greta Rossetti ha confessato di aver attraversato un periodo buio fatto di tantissime difficoltà. Ha subìto delle operazioni, degli infortuni ed altre vicissitudini che lo hanno costretto ad abbandonare la sua carriera da judoka e sentirsi, per tale motivo, perso e senza un senso o uno scopo di vita. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha rivelato a Greta di essere arrivato ad un punto in cui non si riconosceva neanche più: “Mi chiedevo, Ma io chi sono? Non sapevo più chi ero”.

Anita Olivieri, nuove rivelazioni a fatti esterni alla casa del Grande Fratello 2023/ Squalifica in arrivo?

Marco Maddaloni ha continuato il suo doloroso racconto dicendo che anche la partecipazione al Grande Fratello può essere un modo per riscattarsi e ritrovare se stesso. “Appena ho messo i piedi sul tarami è successo qualcosa, si è acceso qualcosa in me”. ha confessato Marco Maddaloni che poi ha aggiunto: “Penso che non sia un caso che è arrivata questa telefonata perché era un periodo che non avevo una collocazione nella vita” Greta Rossetti, dopo aver ascoltato con quanta passione lo judoka parlava del suo sport lo ha invitato a non abbattersi.

Perla Vatiero: "Ecco cosa mi manca di più di Mirko Brunetti"/ "Nuovo amore al Grande Fratello? Impossibile"

rande Fratello 2023, Marco Maddaloni sullo Judo: “Spero di riuscire a riprovarci”

Marco Maddaloni si è confessato a cuore aperto con Greta Rossetti. Le ha confessato che nonostante i vari infortuni e le operazione quando indossa lo jodogi e sali sul tatami ritorna a essere lo judoka di una volta, o forse la sua versione migliore. Lo sportivo è certo che anche questa esperienza al Grande Fratello 2023 può aiutarlo a riconquistare il suo spazio in quello che ama di più. Ha paragonato il suo rapporto con lo judo ad una relazione. Due persone posso chiudere bene una relazione solo se nessuno dei due è ancora innamorato altrimenti non posso chiudere bene e in amicizia. E a lui con lo judo è andata così: “Non ho mai chiuso”.

Federico Massaro confessa al Grande Fratello 2023: "Mi piace Anita Olivieri"/ Rosy Chin avverte l'amica

Ed alla fine Marco Maddaloni ha concluso con un messaggio di augurio e tutta la sua voglia di rivalsa: “Se riesco a voltare pagina come dico io, posso riprovarci” L’ingresso di Marco Maddaloni è stato accolto con favore al Grande Fratello 2023 dagli altri inquilini ma anche dai telespettatori che soprattutto apprezzano molto il sostegno che lo Judoka ha manifestato a Beatrice Luzzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA