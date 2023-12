Marco Maddaloni, la moglie Romina attacca i fan di Beatrice Luzzi/ “Sto vedendo cose allucinanti”

Marco Maddaloni, lo sfogo della moglie Romina al Grande Fratello 2023

Sale la tensione tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. O ancora meglio, tra la moglie dello sportiva, Romina, e la vastissima schiera di fan di Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore Maddaloni è finito nel mirino dei tantissimi sostenitori dell’attrice, dalla quale Marco si sarebbe allontanato per schierarsi dalla parte di alcuni dei nemici storici della Luzzi. Alcuni fan di Beatrice Luzzi non hanno digerito la strategia del judoka e quindi hanno iniziato ad attaccare il campione e per questo la moglie, Romina, è intervenuta sui social per prendere le difese di Marco Maddaloni.

Questo lo sfogo della moglie di Marco Maddaloni: “Sto vedendo delle cose allucinanti. “Sui social la gente è cattiva, maligna dentro. Non so cosa hanno passato nella loro vita per essere così cattivi dentro. Perché non avete nemmeno idea del termine bullismo o branco. Lo avete mai vissuto sulla vostra pelle? Io sì per il colore della mia pelle. So io quanto ho sofferto e quanto ho affrontato la situazione. Ad oggi sono molto più forte e vi devo anche ringraziare perché mi ha fortificato” le parole di Romina contro i fan di Beatrice Luzzi.

Marco Maddaloni sotto attacco, sale la tensione sui social: rischia l’eliminazione?

L’attacco di Romina, moglie di Marco Maddaloni, ha ovviamente scatenato opinioni contrastanti. Ma i fan di Beatrice Luzzi non hanno certo accolto positivamente il messaggio di Lady Maddaloni, che si è così esposta sui social: “Per via di un reality vedo i commenti sul bullismo ed è veramente esagerato. Anche perché voi volete difendere la vostra prediletta, ma lei non è che si sta comportando così bene. Qualcosa non vi è chiaro. Voi che usate questi termini dovete sapere che chi sta in quel reality guadagna, quindi ha soldi, il loro scopo è quello di vincere e portarsi il montepremi a casa loro. Altrimenti non è che sarebbero andati gratis – ci ha tenuto a sottolineare la moglie di Marco Maddaloni sui social -.

Romina ha poi proseguito l’attacco nei confronti dei sostenitori di Beatrice Luzzi, al momento la concorrente favorita per la vittoria finale del Grande Fratello 2023: “Seconda cosa è che vogliono avere nuovamente visibilità, chi in passato l’ha già avuta e chi è nuovo. Vanno bene le preferenze sul gioco, ma non parlate più di bullismo. Avete fatto le foto di concorrenti con le X sopra, state proprio esagerato” ha concluso la moglie di Marco Maddaloni.











