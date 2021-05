Marco Mancosu “Ho avuto un tumore”/ Capitano Lecce: “operato, dovevo fare chemio ma…”

MARCO MANCOSU: MI SONO OPERATO DI TUMORE

Marco Mancosu ha avuto un tumore, ha un tumore: lo scorso 26 marzo, lo ha detto lui stesso in una lunga lettera che ha voluto scrivere per raccontare la sua vicenda, si è operato per rimuovere quella massa che cresceva dentro di lui. “Ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo” ha scritto, insieme a tante altre cose: ha raccontato, il trequartista del Lecce, di come i medici gli avessero detto che la stagione era finita e bisognava pensare alla prossima.

“Dopo due settimane ero in campo a correre”, poi sarebbe dovuto arrivare il momento di tornare in ospedale per valutare se sottoporsi alla chemioterapia ma Mancosu, che del Lecce è anche capitano, ha scelto di non andare perché vuole fare quello che ama di più, ovvero giocare a calcio. La scorsa estate la sua immagine nel deserto del Via del Mare, a retrocessione salentina avvenuta, aveva fatto il giro d’Italia e non solo; oggi Mancosu ha voluto parlare di responsabilità, di coraggio, di una vita che “può non essere sempre giusta, ma penso che non debba mai mancare il coraggio di affrontare ogni tipo di avversità”.

LA VICENDA DI MANCOSU

Marco Mancosu ha saltato l’intero mese di aprile. Il giorno 2 il Lecce sfidava la Salernitana in un match fondamentale per la promozione e il suo trequartista era indisponibile: Stefano Pettinari, autore del gol del vantaggio, era corso verso la telecamera per esibire la maglia numero 8 con il nome di Marco. Allora, non si era capito: le “indagini” di rito avevano portato a parlare di un intervento all’appendice, un’operazione quasi di routine insomma. E invece, per tutto aprile Mancosu è stato lontano dai campi fino al rientro sabato 1 maggio, in un’altra partita per la promozione. Questa, persa in casa contro il Cittadella: nel secondo tempo Eugenio Corini lo ha mandato in campo, il giorno seguente è emersa la verità. “Mi sono operato il 26 marzo e da quel giorno sono ancora più orgoglioso di me stesso e di chi ho a fianco” ha scritto il centrocampista nella sua lunga lettera. Ora, sembra che il peggio sia passato: a Mancosu facciamo dunque gli auguri e un grosso in bocca al lupo, perché questo tumore possa davvero essere scomparso.

