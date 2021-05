Marco Masini/ “31 anni che aspetto di esibirmi all’Arena di Verona ma…”

È da poco tornato sul palco Marco Masini, oggi ospite a Domenica in per parlare anche dell’evento trasmesso una settimana fa sulla piattaforma Zeye Payperlive il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. In quell’occasione, Masini ha ripercorso musicalmente la sua vita e i suoi 30 anni di carriera che non ha potuto festeggiare lo scorso anno a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Tutto sommato, racconta, quest’ultimo anno è andato piuttosto bene: “Mi sono dedicato a me stesso, a un viaggio introspettivo che mi sono ritrovato a fare. All’inizio un po’ spaventato e sorpreso, poi una conseguente crisi creativa: le canzoni nascono quando vivi rapporti sociali, sono le cose che senti e tocchi. Stando in casa è stato difficile raccontare e scrivere”. In un’intervista rilasciata il 7 maggio a Tv Sorrisi e Canzoni, Masini ha parlato a lungo della sua vita durante e post lockdown, soffermandosi in particolare su come si è preparato al suo ritorno sulle scene.

Marco Masini ha approfittato dell’attesa per mettere in piedi il suo studio personale: “È di recente costruzione, si trova in Chianti. Qui mi sono dedicato alla sperimentazione e alla ricerca musicale, ho cercato di renderlo operativo anche in vista di nuovi progetti”. E tra i nuovi progetti rientra senza dubbio quello del tour, il suo primo pensiero dopo il grande concerto all’Arena di Verona che era in programma per il suo trentennale e che è saltato causa Covid. Adesso, però, è ancora presto per fare piani: “Lo scorso anno ci siamo messi in moto per riprogrammare il tour e poi ci siamo ritrovati a casa, non mi faccio illusioni. Suonare al chiuso avrà bisogno di ulteriori decreti e leggi, spero però di poter fare l’Arena di Verona perché sono 31 anni che sto aspettando di suonare in quella splendida location!”.

Marco Masini sul futuro dei concerti in streaming

Pur avendo già organizzato un concerto in streaming, Marco Masini non ritiene che questa modalità possa soppiantare del tutto il classico live. In compenso, lo streaming potrebbe rappresentare un’opportunità interessante e innovativa per quanti si trovano lontani dal luogo dell’evento: “Credo che in futuro potrà essere utilizzato come complemento dello show, magari per le persone che sono impossibilitate a spostarsi o che vogliono godersi lo spettacolo dall’altra parte del mondo. Sarà una spalla ai concerti dal vivo”.

