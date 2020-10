MARCO MASINI/ “Sono un tipo passionale. Donne? Non le ho ancora capite” (Verissimo)

C’è anche Marco Masini, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in onda come al solito questo pomeriggio a partire dalle 16. Giorni fa – precisamente il 9 ottobre – è uscito La parte chiara, l’ultimo degli inediti estratti dall’album celebrativo pubblicato in occasione del suo trentesimo anno di carriera. Contestualmente, il 21 settembre, Masini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Corriere Romagna in cui si è raccontato proprio a partire da questo traguardo: “Anche se vinci il concorso in banca o alle Poste, poi il posto devi difenderlo”, commenta, guardando indietro alla sua vita artistica così caratterizzata da ‘salite e discese’. E a proposito di salite: “Come canta il buon Venditti, la salita vera comincia quando hai raggiunto l’obiettivo e devi mantenerlo, lottando ogni giorno”.

L’amore per Marco Masini

Lui, l’obiettivo dell’altezza e degli standard alti è riuscito a mantenerlo, vista anche l’evoluzione che ha avuto nella stesura dei testi, inizialmente caratterizzati da un uso non proprio moderato di espressioni provocatorie. Di sicuro non si può dire che sia ricorso a mezzi termini, visto che lui stesso si definisce un tipo (suo malgrado, a volte) “passionale”: “Passionale sì, perché le cose le ho raccontate sempre con crudezza e con schiettezza, senza maschere. Ho il sangue caldo… Certe cose non le puoi rappresentare se sei a sangue freddo. Vedi qualcosa che ti colpisce, ci aggiungi una licenza poetica e… Almeno una volta. Oggi è cambiato tutto, anche nella musica”. Un tema ricorrente nelle sue canzoni è quello dell’amore. Ad oggi, delle donne, ci ha capito qualcosa? “È che quando pensi di aver capito, è già cambiato tutto. In un certo senso penso di essere un eterno cercatore e oggi è ancora più difficile, oggi che tutto cambia così rapidamente”.

Marco Masini racconta l’esperienza del lockdown

Tornando alla sua attività di cantautore, Marco Masini non ha particolari aspettative circa il ritorno in tour: “Ognuno dice una cosa diversa. Quando potremo riprendere lo decideranno gli scienziati”. E sull’esperienza del lockdown: “L’ho vissuto nella stessa maniera di tutti, con grande dolore e grande paura per le scene che abbiamo visto… Mi scrivevano in tanti. Alcuni infermieri mi hanno fatto vedere delle immagini che non avrei mai pensato, tanta rabbia, confusione totale. Fino a mettere adesso in dubbio tante cose sia sul piano sociale e politico che scientifico. Mi aspetto che prima o poi qualcuno si prenda la responsabilità di dirci esattamente cosa succede. Si è rasentato il disastro, molti miei amici sono in quarantena e non possono lavorare. Si deve trovare una soluzione tra la salute e il lavoro. Ma è un po’ come scegliere tra la borsa o la vita. Cosa ci conviene di più rischiare? In Emilia-Romagna vedo che state riaprendo gli stadi ed è importante, ci vuole un po’ di coraggio, non possiamo farci schiavizzare dalla paura collettiva che ci fa perfino odiare chi ci tossisce accanto!”.



