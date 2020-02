Marco Masini, canzone “Il Confronto”/ Nelle note l’invito a perdonarsi (Sanremo 2020)

Se c’è un cantante che in gara al Festival di Sanremo 2020 che non ha bisogno di presentazioni quello è Marco Masini. Il brano con il quale il cantante toscano tenterà di vincere questa edizione della kermesse musicale ligure si chiama Il confronto. Masini ha spiegato che il testo del brano sanremense rappresenta una sorta di bilancio della propria vita, con l’invito a perdonarsi quando ci si accorge che qualcosa non è andato come avremmo voluto. Visto che ha già vinto per ben due volte la gara canora, l’artista fiorentino quest’anno punta alla sua tripletta personale. Sarebbe anche un bel modo per mettersi alle spalle l’ultima delusione d’amore. L’artista toscano esce da una storia d’amore durata diversi anni con la bella Aurora Nardozzi. Pur essendo un personaggio particolarmente riservato, soprattutto quando si parla di sentimenti, Marco ha fatto sapere che la rottura con la giovane Nardozzi è stata una vera batosta dalla quale ha fatto fatica ad uscire. Inoltre, ha svelato che uno dei motivi della rottura risiede dietro il suo desiderio di paternità che a quanto pare non è stato assecondato dalla sua ormai ex compagna.

Marco Masini, Sanremo 2020 con la canzone “Il Confronto”: nona partecipazione all’Ariston

Marco Masini dunque vuole superare questa parentesi negativa e di sofferenza, e per farlo ha pensato di buttarsi a capofitto nel lavoro, annunciando la sua nona partecipazione all’Ariston, quindi al Festival di Sanremo 2020. La sua carriera musicale è iniziata circa 30 anni fa, nel lontano 1990, con la pubblicazione del suo primo album dal titolo omonimo Marco Masini. Da quel momento la sua carriera come cantante è decollata ed è stata costellata di successi e trofei. Tra i singoli più famosi che hanno fatto la storia della musica del Bel Paese ricordiamo T’innamorerai, Bella stronza e Ci vorrebbe il mare. Per celebrare i suoi trent’anni di carriera, dopo la parentesi sanremese, Masini partirà con un tour che lo porterà in tutta Italia tra cui a Firenze il 14,15 e 24 maggio. Inoltre, per i suoi fan più appassionati il cantante toscano ha pensato ad una raccolta dei brani storici che hanno segnato la sua carriera musicale, pubblicando l’album Masini+1.





