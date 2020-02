Marco Masini canzone “Il confronto”/ Tra i brani più amati del Festival (Sanremo 2020)

Marco Masini ha affrontato con successo la serata duetti di Sanremo 2020. Sul palco seduto al pianoforte, il cantante è stato annunciato da Georgina Rodriguez, che purtroppo ha cambiato il suo cognome da Masini a Masani. Seduto al pianoforte, l’artista ha interpretato la prima strofa di Vacanze Romane, un brano immortale dei Matia Bazar, prima di lasciare lo spazio all’acuto di Arisa. La sua partner di questa serata si è presentata con un vestito bianco, gonna al ginocchio e con giacca dalle maniche corte. Masini invece ha scelto per la sua esibizione un completo scuro con camicia a righe. In bella vista il giglio rosso sul braccio sinistro, visibile mentre muoveva le dita sui tasti. Per questa occasione speciale, Marco ha deciso di rivisitare la parte centrale della canzone, dandole il proprio stile. Così la voce soft maschile segue un andamento più forte, una vera firma per Masini. “Ti sei cambiato?”, ha detto ridendo il cantante al conduttore prima di lasciare il palcoscenico dell’Ariston. Poco prima, Amadeus infatti ha interpretato un piccolo sketch con Georgina, mostrando la maglia dell’Inter con in bella vista il numero di Romelu Lukaku. Clicca qui per rivedere il video di Marco Masini e Arisa. Oggi, venerdì 7 febbraio, Masini sarà di nuovo sul palco dell’Ariston per affrontare la giuria con la sua Il confronto. Nella serata di debutto, il cantante ha registrato il quinto posto, subito dopo Irene Grandi. Come andrà invece questa sera?

MARCO MASINI, LA COMPLICITA’ CON ARISA

Marco Masini è riuscito a far ridere di gusto la sua partner per la terza serata di Sanremo 2020. Parliamo di Arisa, con cui ha duettato nell’appuntamento di ieri. I due artisti infatti sono apparsi sul profilo social di Masini per parlare un po’ con i fan di entrambi. Sia prima che dopo la performance, li troviamo sorridenti più che mai, di sicuro emozionati per la performance appena vissuta. Il cantante in gara chiede all’amica come sta, “Bene sai, molto bene, molto meglio”, risponde Arisa. In un’altra clip delle Stories di Instagram, Marco invita la collega a mostrare l’outfit scelto per questa occasione speciale. “Fai vedere il look, sei bellissima”, le dice. Su invito di un ammiratore, entrambi rispondono poi alla domanda “quale parola avete in comune”. Per i due artisti non ci sono dubbi: “Il titolo di una sua canzone”, dice Marco, “sincerità”. Un momento serio prima di una nuova risata per la cantante di Genova, diventata agli occhi del collega “Sincenerentola”. Un piccolo gioco di parole che richiama la nota fiaba, Cenerentola. Anche la giornata di oggi sarà più che importante per Masini: da oggi sarà disponibile il suo album Masini + 1, rilasciato in occasione del 30° anniversario della sua carriera e che raccoglie Il Confronto, ovvero il brano sanremese e altri tre inediti. Conditi poi da duetti con tanti amici e colleghi, come Bianca Atzei, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Umberto Tozzi e molti altri ancora. Il video pubblicato dall’artista permette ai fan di ascoltare un piccolo estratto dell’album, oltre a conoscere i brani che si trovano all’interno. Clicca qui per guardare il video di Marco Masini.

