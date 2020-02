Marco Masini e Arisa, duetto Sanremo 2020/ Vacanze romane “Un arrangiamento perfetto”

Arisa non è potuta rientrare fra gli artisti in gara di Sanremo 2020, ma sarà comunque presente nella kermesse. Oggi, giovedì 6 febbraio, l’artista infatti si troverà sul palco dell’Ariston al fianco di Marco Masini per la serata duetti. Il brano scelto dal cantante “Vacanze Romane”, uno dei singoli immortali dei Matia Bazar. “Con l’arrangiamento che ho fatto, un po’ coraggioso, Arisa in quella tonalità è perfetta, canta da Dio e la considero una persona vera, fa della sua fragilità la sua forza”, ha detto Masini a Radio Italia. “Siamo amici, c’è una stima reciproca. La prima volta che ci siamo incontrati ci siamo messi a piangere, mi sono divertito molto a cantare con lei”, ha aggiunto. Le premesse per un grande successo ci sono tutte e lo stesso cantante è sicuro di poter mostrare la vocalità e l’armonicità grazie alla presenza di Arisa. Anche se da casa, la cantante invece ha seguito la kermesse fin dalla serata di debutto, come scopriamo su Instagram. Soffermandosi soprattutto sull’esibizione di Al Bano e Romina Power. “Guarda, lei le sa tutte”, ha detto poi quando la telecamera si è soffermata su Lorella Cuccarini, nelle prime file della platea. Arisa poi ha svelato di apprezzare il brano di Anastasio e quello di Elodie. In occasione dell’esibizione dell’ex volto di Amici, l’artista ha sottolineato “Ragazzi sembra uno show americano questo, con lei sul palco. Pazzesca”.

Arisa fra le grandi escluse di Sanremo 2020

Arisa è fra i grandi esclusi di Sanremo 2020, ma Marco Masini le darà la possibilità di salire sul palco durante la serata delle cover. “Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione”, ha detto al settimanale Oggi, rivelando il motivo della sua esclusione dal Festival. Arisa forse avrebbe voluto condividere con il pubblico il suo repertorio: sarebbe stata la prima volta. E anche se la delusione si fa sentire, comunque le spallucce arrivano immediate: non importa. La cantante infatti trova giusto persino la decisione di Amadeus di affiancare vecchie leve a nuove glorie, giusto per dare spazio un po’ a tutti. Durante la prima serata della competizione, Arisa si è ritrovata a casa con gli amici per gustarsi tutte le esibizioni comodamente seduta sul divano. “Sembra gli Oscar adesso. Ci sono tante trasmissioni insieme, ma le hanno azzeccate tutte”, ha affermato nelle Stories di Instagram durante la sfida delle Nuove Proposte. Commenti positivi anche per la Marrone: “Bella Emma però, sta bene così”. Le performance che ha voluto condividere per intero però sono quelle di Elodie, Riki, Morgan e Raphael Gualazzi. Soprattutto quest’ultimo sembra aver attirato l’interesse di Rosalba, visti i fulmini disegnati e il grande “Yes” con cui ha voluto manifestare la propria approvazione.

Marco Masini e l’esibizione alla seconda serata del Festival

Marco Masini festeggia i suoi primi trenta anni di carriera a Sanremo 2020 facendo esattamente quello che ha fatto negli ultimi trenta anni. Abito elegante, barba lunga e curata, pianoforte a coda come fido accompagnatore: il look è sobrio e degno di nota, consono ad un palcoscenico importante come quello dell’Ariston, anche se il cantante toscano, in verità, non ha mai puntato sull’estetica per stupire. La presenza sul palco c’è: è un veterano, sa esattamente come muoversi, dove posizionarsi, quali sono le telecamere, quando sorridere, quanto commuoversi. Il Confronto è una ballata super-romantica, al limite dello smielato, nata per mettere in evidenza la sua estensione vocale eccellente e il graffiato; quanto ai contenuti, sono quelli già affrontati in tanti brani da Masini. E il pubblico lo percepisce subito, con un’accoglienza ricca di attesa. “E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio”, canta lui. “Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio”: Il Confronto è infatti un bilancio della sua vita, un pezzo molto autobiografico tra alti e bassi, in cui chiunque può rispecchiarsi.

Marco Masini a Sanremo: un successo che…

Il Confronto, brano portato in scena al Festival di Sanremo 2020 da un eccellente Marco Masini, è un pezzo magistrale che inevitabilmente lo avvicina a tutti gli ascoltatori. Canta: “la vita è un flipper e infatti ci giochiamo, Ma cosa aspetti a dire basta, Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso”; versi che racchiudono un’esperienza di vita in un pezzo che fa egregiamente il suo lavoro; l’esecuzione, invece, va oltre, rimarcando le qualità di un cantautore che negli anni ha macinato successi. Eppure Marco Masini è sempre lui, fin troppo fedele a se stesso. Recita, canta ed emoziona, in un testo destinato a fare storia. Risulta infatti quinto nella classifica demoscopica, il suo pubblico di affezionati non lo tradisce neanche questa volta, ma i risultati ancora tardano ad arrivare: ed è chiaro che per il suo brano le prossime ore saranno cruciali. Riuscirà a replicare, anche stavolta, i successi del passato? Viste le premesse sul palco dell’Ariston, e l’imminente serata dei duetti, i suoi fan non sembrano avere alcun dubbio.



