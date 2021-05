MARCO MASINI/ “Concerti dal vivo? Chiedete a Franceschini…”

C’è anche Marco Masini tra gli ospiti di oggi di Mara Venier a Domenica In. Il cantante fiorentino interverrà per rivolgere un appello affinché venga consentito di tornare a svolgere concerti all’appello. Un tema, quello sollevato da Masini, che sta molto a cuore a tantissimi esponenti del mondo dello spettacolo, ma anche a tutti coloro che sono impegnati con diverse mansioni in questo comparto e che hanno bisogno della ripresa degli eventi live per tornare a lavorare.

Quella odierna, peraltro, non è una giornata come le altre per Marco Masini: il toscano, infatti, proprio questa sera a partire dalle 21:00 tornerà sul palco del Teatro della Pergola della sua amata Firenze per un concerto live a sfondo benefico che darà un contributo a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

MARCO MASINI: “RIPRESA DEI CONCERTI? LA SA SOLO FRANCESCHINI”

Quello della ripresa dei concerti live è un tema molto caro a Marco Masini, che in questi mesi non ha mancato di sfruttare la sua visibilità per lanciare un messaggio in questo senso. Nel presentare il suo evento a Firenze ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, Masini ha detto com’è nata l’idea di questo live: “Ritrovarci nel nostro “habitat naturale” e suonare insieme ai musicisti. È molto importante anche per tutti gli addetti ai lavori dello spettacolo, è una categoria immensa e purtroppo non è mai stata spiegata a chi governa. Inoltre, la musica è un messaggio universale per la solidarietà: per questo abbiamo deciso di collaborare con l’Ospedale Meyer per regalare un sorriso ai bambini che hanno bisogno, ora più che mai, di attenzione e cure“. Come riportato da Leggo, Masini ha aggiunto: “Si avrà la parvenza di fare un concerto insieme alla gente, anche se il pubblico mancherà. I tempi di riapertura li sa solo il ministro Franceschini“.

