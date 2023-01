Marco, Massimo e Marcello, chi sono i figli di Domenico Modugno/ Uniti per l’arte

Domenico Modugno, non solo Marco, Massimo e Marcello: nel 2019 riconosciuto il quarto figlio

Il compianto Domenico Modugno è ancora oggi tra gli artisti italiani più apprezzati anche oltre i confini nazionali. Il suo contributo per la musica e per l’arte teatrale è stato tra i più corposi della cultura italiana del settore. Nel corso della sua sfavillante carriera ha avuto un grande amore, Franca Gandolfi dalla quale ha avuto i suoi 3 figli. il primogenito, Marco, è nato nel ’58, mentre Massimo e Marcello entrambi nel 1966.

Domenico Modugno, ormai passato a miglior vita, avrebbe sicuramente gioito rispetto ad una particolare rivelazione avvenuta nel 2019. A ridosso degli anni 2000 infatti, iniziò a farsi largo l’indiscrezione secondo la quale il noto artista avrebbe avuto anche un quarto figlio, Fabio Camilli, nato dalla relazione con Maurizia Calì. Nonostante un leggero scetticismo, fu proprio Marcello Modugno a confermare la sincerità del presunto quarto figlio: “Conosco Fabio da più di 20 anni, siamo sempre stati amici ancor prima che venissero fuori queste voci”. Difatti, dopo aver effettuato il test del DNA nel 2014, nel 2019 è arrivata la lieta notizia del riconoscimento di Fabio Camilli come figlio legittimo di Domenico Modugno.

Cosa fanno oggi nella vita i figli di Domenico Modugno

L’incredibile influenza del talento paterno deve aver sicuramente influito sulle ambizioni dei figli, come dimostrato dalle loro scelte dal punto di vista professionale. Praticamente tutti e quattro hanno iniziato percorsi di spicco dal punto di vista artistico, affermandosi negli stessi ambiti che avevano visto primeggiare il compianto genitore Domenico Modugno. Marcello ha coltivato fin da piccolo una grande passione per il canto, coronando il sogno con ben due partecipazioni al Festival di Sanremo. La sua prima esperienza risale al ’92 tra le nuove proposte, arrivando poi a gareggiare tra i Big nel 2004 raggiungendo un dignitoso sesto posto.

L’ultimo figlio riconosciuto di Domenico Modugno, Fabio Camilli, è invece navigato nel settore della recitazione: il suo esordio sul grande schermo è arrivato con Vacanze in America, pellicola dei fratelli Vanzina. Numerose anche le esperienze per il piccolo schermo in alcune fiction italiane come Distretto di Polizia. per quanto riguarda Marco, ha costruito una longeva carriera nell’ambito della sceneggiatura, mentre Massimo a seguito le orme di Marcello destreggiandosi nella carriera da attore.











