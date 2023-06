Marco Mazzoli attacca Helena Prestes: “All’Isola l’ho odiata perché recitava e male”/ “Bipolare? Forse lo è”

Marco Mazzoli attacca Helena Prestes dopo l’Isola dei Famosi 2023: “Recitava come uno dei peggiori attori di telenovelas”

Tornato in Italia dalla luna avventura a L’Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli, che questa edizione l’ha vinta, ha deciso di collegarsi su Instagram per una diretta durante la quale ha risposto alle domande di tutti i follower curiosi. Dopo le rivelazioni sul cibo e il retroscena su una lite con un autore, Mazzoli è tornato anche a parlare del rapporto con Helena Prestes, che tante polemiche ha scatenato dentro e fuori l’Isola.

“Helena? È stata raccontata alla fine come caz*o volevano gli autori.” ha esordito Mazzoli senza peli sulla lingua. Quindi ha chiarito: “La realtà dei fatti è che sembrava da fuori che io avessi cambiato di colpo idea su di lei. Non è così.” E ancora: “Io l’ho odiata Helena perché recitava come uno dei peggiori attori di telenovelas messicane. E si vedeva tantissimo. Lei andava dove c’era la telecamera e lì cambiava radicalmente atteggiamento. Quando mi sono avvicinato a lei è stato verso la fine quando è stata eliminata Nathaly e lei era da sola.”

A quel punto Helena Prestes si è ritrovata da sola: “Un pomeriggio piangeva come una disgraziata e io ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Ho cercato di capire cosa avesse. Comunque mi dispiaceva. – ha ammesso Mazzoli, la cui ultima impressione sulla modella brasiliana non è comunque positiva – Avete visto, è ingestibile. Poi fuori magari è un’altra persona, io non so. Questo è quello che posso dire di Helena. Mi è dispiaciuto a livello umano. Helena bipolare? Sì, potrebbe essere bipolare.”

Oltre ad Helena, Mazzoli ha poi lanciato una critica anche a Fabio Ricci dei Jalisse: “Mi ha un po’ deluso. Ieri ho riguardato con mia moglie una serie di clip e sparlava di me. Poi fuori dalla telecamera invece veniva a leccarmi il cu*o. Mi diceva lavoriamo insieme, aiutami con il disco, e quando usciamo lavoriamo insieme con la tua radio di Miami.”











