Marco Mazzoli, battuta su Gian Maria Sainato all’Isola: “È una donna”/ Lui sbotta: “Sono maschio, cazz*!”

Marco Mazzoli, battuta infelice su Gian Maria Sainato a L’Isola dei Famosi 2023: è polemica!

Marco Mazzoli si è reso protagonista di una battuta su Gian Maria Sainato che ha scatenato non solo la reazione del web ma anche quella furiosa del diretto interessato. Il naufrago, durante la finale dell’Isola dei Famosi, ha voluto scherzare su Gian Maria, facendo leva su un’informazione data da Ilary Blasi. Quando la conduttrice ha svelato che a vincere il televoto flash tra gli eliminati della scorsa puntata “È una donna”, Mazzoli ha risposto: “È una donna? Allora è Gian Maria!”

Gian Maria Sainato furioso con Mazzoli: il web lo appoggia!

La battuta ha scatenato le risate di molti, della stessa Ilary Blasi, ma non quelle del pubblico e di Gian Maria, che con un tweet ha voluto replicare. “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazz*!” ha scritto l’attore sul social. Molti hanno dato ragione a Sainato, trovando di cattivo gusto la battuta fatta da Marco Mazzoli. Tra i commenti del web infatti si legge: “Esattamente. E non solo non hanno chiesto scusa, ma pure a ridere. Che schifo!!!”; e ancora “Giustissimo. E queste “battute” vengono sempre dalla stessa persona.”; “Gianmaria la battuta fatta dal ratto radiofonico è stata veramente squallida, mi è venuto da vomitare!”

Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo! #isola — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 19, 2023

