Marco Mazzoli choc: “All’Isola ho litigato con il capo degli autori”/ “Ho fatto di tutto per tornare a casa”

Marco Mazzoli svela il retroscena dopo L’Isola dei Famosi 2023: “Ho litigato con il capo degli autori”

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli, nel corso di una diretta su Instagram, ha rivelato retroscena inediti sulla sua permanenza in Honduras. L’ex naufrago ha raccontato di aver avuto un litigio con uno degli autori del programma nel periodo in cui era deciso ad abbandonare il programma. “Quando sei lì, dopo una settimana che capisci il meccanismo, te ne vuoi andare.” ha esordito Mazzoli.

Marco Mazzoli: "Ecco cosa si mangiava davvero all'Isola"/ "Ho perso 16 chili e avuto infezioni. Un incubo!"

Da qui sono nati degli scontri con uno degli autori: “A un certo punto ho iniziato a litigare con il capo degli autori che è un po’ il capo del programma. Quello con cui interagisci una volta a settimana alla fine della puntata. Il famoso spirito dell’isola, io gli dicevo ‘voglio andare a casa’. ‘No, tu hai firmato un contratto devi stare qua. Tu e Paolo state spaccando e dovete rimanere’”.

Pamela Camassa vola in Sardegna dopo l'Isola dei Famosi/ Sorpresa a Filippo Bisciglia: "Auguri amore"

Marco Mazzoli: “L’Isola? Volevo tornarmene a casa, ho fatto di tutto”

Marco Mazzoli ammette dunque di aver fatto di tutto per cercare di lasciare l’Isola, arrivando ad un vero e proprio scatto d’ira: “Volevo tornare a casa e questi non mi portavano via. Io sono esploso. Vi siete persi una mia esplosione che per fortuna non hanno mandato in onda. Mamma mia, una roba… Proprio il vero Mazzoli!”

Dopo questo crollo, all’isola per Mazzoli è arrivata sua moglie Stefania Pittaluga. Da quel momento le cose sono iniziate a migliorare: “Ero io a sopravvivere su un’isola. Non capivo cosa arrivava a voi. Io mi rompevo i cogli*i tutto il giorno. Alla fine dopo la quinta settimana ho dovuto per forza lasciarmi andare. Tanto ho una data di scadenza, prima o poi finirà questa cosa. Una prova veramente incredibile per una persona come me che vive la vita a mille e si trova ad andare a 50 all’ora.”

Gian Maria Sainato: "Fare il GF Vip dopo l'Isola? Certo!"/ "Cristina Scuccia mi disse che era single…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA