Marco Mazzoli commosso per le parole di papà Claudio all’Isola dei Famosi/ “Adesso sei tu il mio eroe”

Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli e le parole del papà

All’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli riceve una bellissima sorpresa da parte del suo adorato papà Claudio che, presente in studio, si collega in diretta con lui per infondergli parole di conforto e di sostegno. Il naufrago, in postazione nomination sul finire di puntata, ha ascoltato la voce di suo padre dopo tanto tempo ed è stato inevitabile farsi trascinare dalla commozione. “Marco, sai che ti voglio bene. Mi dicono qua di chiamarti ‘fagiolo’, come ti chiamavo da bambino“, le parole per suo figlio.

Ilary Blasi gli chiede, in particolare, che figlio è Marco Mazzoli. E in diretta ne esce un ritratto piuttosto completo, dal quale traspare l’esuberanza che si è portato con sé sin da quando era un bambino: “Marco è meraviglioso, si è fatto tutto da solo. Io l’unico aiuto che gli ho dato è stato di lasciarlo libero. Perché ho capito che, se gli avessi detto di fare il pompiere, l’avvocato o il dottore, sarebbe stato un fallimento. Me ne ha combinate di tutti i colori, ma nella maggior parte ridevo, perché le faceva talmente grosse che mi veniva da ridere. Lui diceva: ‘Ma non mi punisci mai?’. E io ridevo“.

Marco Mazzoli in lacrime: “Io stimo molto mio figlio“

Il papà di Marco Mazzoli, nel corso del suo intervento in diretta all’Isola dei Famosi 2023, ha anche parlato della carriera di suo figlio: “Marco è unico per me, ma non perché è mio figlio. Ma perché ha fatto una carriera incredibile, andando controcorrente, contro tutti, è stato un grande. Oggi si può dire qualche parolina fuori luogo grazie a lui. Io stimo molto mio figlio, spero che lui stimi me“. Dall’Honduras il conduttore radiofonico, tra le lacrime, risponde: “È reciproco“.

“Io ero il tuo eroe, adesso sei tu il mio eroe. Prima è vero, tu eri mio figlio, adesso sono io tuo padre. Cerca di vincere sta gara” il messaggio di supporto e di affetto per il naufrago.

