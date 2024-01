Marco Mazzoli, la toccante proposta di matrimonio per Stefania Pittaluga/ “Realizzare il tuo sogno…”

Marco Mazzoli, la romantica proposta di matrimonio per Stefania Pittaluga

Le promesse vanno mantenute, ancor di più quando annunciate alla presenza di milioni di telespettatori. Ne era ben consapevole Marco Mazzoli, l’ultimo vincitore de L’Isola dei Famosi; lo speaker radiofonico, durante l’esperienza nel reality, aveva annunciato di voler chiedere nuovamente la mano di sua moglie Stefania Pittaluga. il ‘nuovamente’ è d’obbligo dal momento che – come racconta Coming Soon – i due sono in realtà già sposati.

Marco Mazzoli e Stefania Pittaluga hanno coronato il sogno del matrimonio alcuni anni fa a Miami. La cerimonia – come sottolinea il portale – venne però realizzata in “fretta e furia”, aspetto che ha sempre suscitato nella donna un ricordo non proprio felicissimo. Per questa ragione, lo speaker de Lo Zoo di Radio 105 annunciò durante l’esperienza all’Isola dei Famosi di voler nuovamente convolare a nozze con sua moglie.

Marco Mazzoli, la dolce dedica per sua moglie Stefania Pittaluga: “Ti amo immensamente…”

“L’ho promesso in circostanze insolite, puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi!”, ha scritto così Marco Mazzoli sui social a corredo del video che racconta la proposta di matrimonio per sua moglie Stefania Pittaluga. “Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo ma sappi che ti amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato, come la nostra vita!”.

Come anticipato, la dolce dedica di Marco Mazzoli per sua moglie Stefania Pittaluga è stata scritta – come racconta Coming Soon – come didascalia del video che ritrae la romantica scena della proposta di matrimonio. Lo speaker ha chiesto alla compagna di seguirlo, senza che chiaramente sospettasse nulla; improvvisamente il vincitore de L’Isola dei Famosi si è inginocchiato ed ha pronunciato la fatidica frase. Ovvia la risposta di sua moglie Stefania, in preda a lacrime di felicità: “Amore, sì, finalmente!”.











