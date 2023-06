Marco Mazzoli: “L’Isola? Esperienza straordinaria che non rifarei”/ “Helena persona problematica, Scuccia..”

Marco Mazzoli parla della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli ha vinto la diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi, che si è conclusa lunedì 19 giugno. Ai microfoni del Corriere della Sera, il conduttore radiofonico parla della sua esperienza in Honduras e fa alcune confessioni:” Un’esperienza straordinaria ma che non rifarei più. Mi ci sono ritrovato per errore, l’ho fatto per il mio amico e collega di radio, Paolo Noise, che poi è dovuto rientrare in Italia per un problema di salute.”

E ancora: “E lui mi ha chiesto di restare. I primi 3 giorni volevo fuggire e le prime 5 settimane ho fatto di tutto per andarmene e farmi cacciare via. Poi alla fine ho ceduto. Non so cosa sia scattato, ma mi sono tolto la tuta da supereroe che indosso in radio, per avere l’immagine di cattivone, ed è vento fuori il vero Marco, orso, timido gentile. E alla fine è andata bene.” Non ci sarà, dunque, un bis per Marco Mazzoli che non intende partecipare nuovamente all’Isola dei Famosi.

Marco Mazzoli e il rapporto con i naufraghi: frecciata a Helen Prestes

Marco Mazzoli, ai microfoni del Corriere della Sera, ha anche svelato il rapporto con gli altri naufraghi e chi tra loro frequenterebbe anche fuori dall’Isola dei Famosi 2023: “Ho legato tantissimo con Andrea Lo Cicero (ex rugbista), siamo diventati fratelli; ha simpatizzato con Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone: ho costruito un nido d’amore per la loro intimità, alla faccia di chi dice che sono omofobo;”

E ancora: “Ed è nata un’amicizia con Cristina Scuccia (ex suora): è una persona straordinaria, è uscita dal guscio. Spero di frequentarla. Quanto a Helena Prestes (modella brasiliana) ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica. E ho avuto un litigio acceso con Gian Maria Sainato (un influencer, molto poco famoso come la gran parte del cast, ndr) che ha cercato di far passare me e Paolo come due omofobi.”

