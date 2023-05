Marco Mazzoli piange per l’addio di Paolo Noise all’Isola dei Famosi/ “Brutto colpo…”

Marco Mazzoli in crisi per l’addio di Paolo Noise all’Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli e Paolo Noise, amici e colleghi di lavoro, avevano deciso di partecipare insieme all’Isola dei Famosi 2023. Durante le prime settimane di permanenza in Honduras, i due speaker radiofonici sono riusciti a darsi forza e ad affrontare insieme le varie difficoltà. Durante l’ultima puntata dell’Isola, però, tutto è cambiato. Paolo Noise, per motivi di salute, ha annunciato il ritiro dal reality show e l’immediato rientro a casa. Tornato sui social non ha nascosto di aver tirato un sospiro di sollievo per la fine di un’esperienza bellissima, ma davvero molto dura.

Isola dei Famosi, Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati?/ La rivelazione

Dopo il ritiro di Paolo, in Honduras, sta continuando l’esperienza Marco Mazzoli il quale, dopo aver discusso con i compagni in seguito ad un suo sfogo, non ha nascosto il momento difficile che sta attraversando sentendo fortemente la mancanza dell’amico.

Le parole di Marco Mazzoli per Paolo Noise

Prima di lasciare l’Honduras e rientrare in Italia, Paolo Noise ha avuto l’occasione di salutare Marco Mazzoli e, tra un abbraccio e le varie lacrime, Paolo ha chiesto all’amico di resistere e tornare in Italia con la vittoria. Marco Mazzoli, però, ammette di non essere sicuro di riuscire a rispettare la promessa fatta all’amico.

Helena Prestes choc: "Ho avuto un crollo psicologico all'Isola"/ "Non l'ho mostrato a nessuno ma…"

«Se ripenso al momento in cui mi ha chiesto esplicitamente di arrivare fino alla fine e di vincere, sia per lui che per lo Zoo, mi viene da piangere di nuovo. Purtroppo è dura. Stasera mi manca molto perché questa spiaggia nuova, con un tramonto straordinario, a lui sarebbe piaciuta. Avrei voluto esplorare questo posto insieme a lui», ha raccontato il naufrago.

LEGGI ANCHE:

Stefania Caroli, moglie Paolo Noise: "Mi sono spaventata"/ "Voleva vincere l'Isola…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA