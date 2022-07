Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati/ “Dopo Isola ha visto un’altra”

Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati. A rivelarlo è stata la modella attraverso un post su Instagram, in cui si è sfogata per la fine della relazione con il pilota motociclistico. I due avevano da tempo dei problemi, tanto che secondo alcuni rumors avevano vissuto per un periodo da separati in casa. Poi, però, avevano deciso di riunirsi per il bene della figlia Martina. Le cose non sono andate come avrebbero voluto. Adesso dunque una nuova rottura, che sembrerebbe essere definitiva.

Marco Melandri/ Esperienza all’Isola dei Famosi 2022 già archiviata? Le moto il suo solo pensiero

La decisione è arrivata dopo il ritorno di Marco Melandri dall’Isola dei Famosi. Una avventura breve nel reality show in Honduras, ma che sarebbe stata decisiva per comprendere di non provare più nulla per la compagna. Al rientro, infatti, il pilota motociclistico ha iniziato a frequentare un’altra donna.

Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati: lo sfogo della modella

Lo sfogo su Instagram di Manuela Raffaetà non lascia dubbi: lei e Marco Melandri si sono lasciati. “Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza. Non mi pronuncio per la scelta. L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni insieme. Ho perdonato cose più grandi di me, senza piangermi addosso, e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa bene”, ha scritto.

Floriana dà del moscio a Melandri/ "Il fuoco lo spegni, l'acqua non l'accendi..."

E conclude: “L’esito non è stato quello sperato. Mi dispiace soprattutto per mia figlia, ma era giusto provarci. Lei e la sua serenità prima di tutto. Ma non posso più lottare da sola. Ora inizio un nuovo capitolo della mia vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia, mamma e babbo di Martina”.

LEGGI ANCHE:

MARCO MELANDRI ELIMINATO DA ISOLA DEI FAMOSI 2022/ "Non è il posto giusto per me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA