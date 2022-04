Marco Melandri/ Esperienza all’Isola dei Famosi 2022 già archiviata? Le moto il suo solo pensiero

Marco Melandri eliminato dall’Isola dei Famosi: oggi in studio?

Marco Melandri è stato l’ultimo naufrago eliminato dall’Isola dei Famosi nella passata puntata dello scorso lunedì. Questa sera sarà già presente in studio a Milano per commentare la sua esperienza, seppur breve, in Honduras? Al termine del precedente appuntamento all’insegna del reality, il campione di Motociclismo era stato chiamato a lasciare il gioco dopo aver perso al televoto flash contro Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni. Il pubblico da casa ha deciso di eliminare dal gioco proprio il pilota il quale ha tuttavia preso il verdetto con estrema serenità.

Dopo il responso, Marco Melandri non ha fatto trapelare grande delusione ma anzi aveva ammesso di non essere forse nel gioco giusto: “Ho fatto un percorso durissimo per me stesso, sento di non essere nel posto giusto per me”. Melandri aveva tuttavia tentato di giustificarsi asserendo ancora: “Con i miei amici e le persone che conoscono sanno che sono una persona diversa, non vedo l’ora di tornare dalle mie donne, di tornare sulla mia bici”. Ed a fargli eco era stata la moglie Manuela Raffaetà, che si era mostrata in accordo con la decisione del pubblico: “Quello che dice lui è vero, lui non è riuscito a tirare fuori il vero Marco che conoscono in pochi”.

Marco Melandri torna sui social: nessun accenno al reality

Marco Melandri ha ufficialmente lasciato l’Honduras lo scorso lunedì 4 aprile ma nelle ultime ore, dopo essere tornato nuovamente in possesso dei social, ha preferito non condividere nulla dell’esperienza legata all’Isola dei Famosi e per lui definitivamente terminata. Lo sportivo ha già deciso di archiviare i giorni vissuti tra Playa Accoppiada e Playa Sgamada? Stando ai suoi ultimi ‘movimenti’ social potrebbe essere. Marco, infatti, ha deciso di condividere solo post e Instagram Stories allo sport ed alle sue amate foto.

Nel frattempo sui social non sono mancati i commenti di bentornato destinati a Marco Melandri. “Bentornato Marco! Un grande abbraccio”, si legge sotto il suo ultimo post Instagram, ed ancora “Buon rientro campione, ancora più stima per te dopo quel che ho visto e sentito in queste settimane, dedica il tuo tempo (la risorsa più preziosa e soprattutto reale che abbiamo, in questo mondo di mera parvenza) a chi ti merita”. E sono in tanti ad aver apprezzato ed applaudito il suo carattere definito forte e coraggioso.











