Marco Melandri: “Ho avuto una storia con un’altra donna”/ “Mia moglie lo sapeva…”

Marco Melandri fa chiarezza sulla propria vita privata pochi giorni prima l’inizio della sua nuova avventura. Da lunedì 21 marzo, infatti, si trasformerà ufficialmente in naufrago come concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Il nome di Melandri, negli scorsi giorni, è stato al centro del gossip per un’indiscrezione riportata dalla blogger Deinaira Marzano. Quest’ultima, attraverso il proprio profilo Instagram, parlando della vita privata del naufrago dell’Isola, aveva scritto come riporta Biccy: “Cosa che nessuno sa perché lui non lo dice, ma racconta altro. Melandri è separato in casa (famiglia Mulino Bianco) dove vive in Svizzera ma ha una storia con un’altra donna“.

Prima di tuffarsi ufficialmente nell’avventura dell’Isola dei Famosi 2022, così, Marco Melandri, attraverso due foto, ha fatto chiarezza sulla propria vita privata svelando di aver avuto una storia con un’altra donna durante il periodo in cui la storia con la moglie si era interrotta.

Marco Melandri fa chiarezza sulla propria vita privata

“Il primo è uno scatto familiare, da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Poi c’è una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021, fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscienza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente”, scrive Melandri pubblicando una foto di famiglia e una con la donna con cui ha avuto una storia.

“Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. E ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili. Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”, ha poi aggiunto augurando il meglio alla ragazza con cui ha condiviso una piccola parte della sua vita.

