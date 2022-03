Marco Melandri, Isola dei Famosi 2022/ In Honduras da single dopo la rottura con Manuela Raffaetà

Chi è Marco Melandri, concorrente Isola dei Famosi 2022

Marco Melandri è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Il famoso pilota motociclistico, ritiratosi ufficialmente dalle corse a partire dal settembre del 2020, non vede l’ora di misurarsi in questa nuova esperienza in Honduras. Magari ricalcando i numerosi successi che hanno caratterizzato la sua importante carriera. Di sicuro il naufrago vuole mettersi alle spalle un periodo difficile e complicato, non solo per il discorso legato alla pandemia ma anche per la sua situazione sentimentale.

Recentemente, infatti, Marco Menadi ha dichiarato di essersi lasciato con sua moglie Manuela Raffaetà e di approdare all’Isola dei famosi da uomo single. L’ex motociclista, tuttavia, par aver avuto alcune frequentazioni prima di immergersi in questa nuova avventura in Honduras.

Marco Melandri, fan pronti a seguirlo e sostenerlo all’Isola dei Famosi

Da buon sportivo Marco Melandri non approccia all‘Isola dei famosi al solo scopo di partecipare. Il pilota vuole arrivare fino in fondo e possibilmente portare a casa questa nuova edizione del reality. A sostenerlo, naturalmente, ci saranno tutti i suoi fan di sempre. Anche se recentemente qualcosa sembrava essersi incrinato nel rapporto coi suoi fan, a causa di alcune dichiarazioni criptiche sul green pass. La polemica è poi rientrata prontamente, quando l’ex motociclista ha ridimensionato alcune sue parole, a suo dire mal interpretate dalla stampa e dagli utenti dei social. Adesso il naufrago ha la testa solo sull’Isola dei Famosi, dove probabilmente spera di trovare la sua nuova anima gemella. Ammesso e non concesso che, tra una prova e l’altro, abbia pure il tempo di pensare all’amore.

