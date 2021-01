Marco Mengoni/ Dal successo di Venere e Marte al palco dell’amica Fiorella Mannoia

Marco Mengoni ospite di Fiorella Mannoia de La Musica che gira intorno

Marco Mengoni è sempre lontano dai pettegolezzi, dal gossip e dagli scandali. Di lui si sa sempre poco o niente a meno che non esca un nuovo singolo o si presenti a qualche occasione con un look nuovo o trasandato (come è successo lo scorso anno) ma questo non impedisce ai fan di amarlo alla follia, forse proprio per questa sua voglia di defilarsi da questi “effetti collaterali” di un mondo sotto i riflettori come il suo, quello della musica.

Sarà proprio questo suo amore a riportarlo in tv questa sera ospite dell’amica Fiorella Mannoia nel suo show in due puntate La musica ci gira intorno, un vero inno all’unica forma di arte che non ci lascia mai. Chi meglio di Marco Mengoni potrà dare fiato a questo senso della musica e degli artisti che la fanno? Lui stesso sui social ha annunciato: “Grazie Fiorella per questo invito. Ci vediamo venerdì 15 gennaio su Rai1 a “La musica che gira intorno”.

Medley di successi o Venere e Marte in tv?

Inutile dire che i fan di Marco Mengoni si sono subito mobilitati e sono pronti a seguire l’evento in tv questa sera sognando un medley dei suoi successi ma anche un tenero e intimo duetto con la padrona di casa, Fiorella Mannoia. Sarà davvero così? Altra scelta potrebbe essere quella di portare sul palco Venere e Marte il nuovo successo che lo ha visto in collaborazione con Tagagi & Ketra e Frah Quintale. Scopriremo solo questa sera cosa ci regalerà il cantante di Ronciglione, il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe. Questa è sicuramente una garanzia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA