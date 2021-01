Takagi & Ketra e Marco Mengoni, Venere e Marte/ Testo nuovo singolo con Frah Quintale

Takagi & Ketra in collaborazione con Marco Mengoni e Frah Quintale in Venere e Marte

Dimenticate le ballate e le sonorità estive, perché questa volta Takagi & Ketra, i Re Mida del nostro pop, hanno deciso di cambiare registro e “tempi” coinvolgendo nel loro nuovo progetto anche Marco Mengoni e Frah Quintale. Quando i loro nomi sono stati rivelati i fan hanno dato di matto pensando all’impossibilità di mettere insieme i tre ma, a quanto pare, la possibilità c’è stata e il frutto di questa strana collaborazione sarà Venere e Marte, un nuovo singolo destinato a toccare vette imprevedibili. Proprio qualche ora fa, con la pubblicazione della foto al gran completo e quella della copertina del singolo, Takagi & Ketra hanno annunciato l’uscita di Venere e Marte per la felicità dei loro fan ma anche quelli di Marco Mengoni che sembrano apprezzare l’esperimento.

Takagi & Ketra hanno scelto Marco Mengoni e Frah Quintale per…

Takagi & Ketra hanno subito spiegato che l’ispirazione non arriva se si aspetta a braccia conserte e che solo il lavoro duro riesce alla fine a portare i risultati sperati. E in un’intervista a FanPage hanno spiegato anche il perché della scelta di un duo come quello di Marco Mengoni e Frah Quintale: “Con Frah siamo molto amici e vicini di casa, quindi ci becchiamo spesso ed è la prima persona che ci è venuta in mente quando abbiamo deciso di muovere un po’ le carte in tavola.. Il brano è lontano dalle sue corde ma quando è venuto in studio, ha ascoltato la canzone e gli è piaciuta davvero tanto. Vedi, a volte ci facciamo dei problemi inutili”. Gli stessi hanno poi confermato che, nonostante il nuovo singolo, non prenderanno parte a Sanremo, forse..

IL TESTO DI “VENERE E MARTE” Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te Venere si unisce a Marte Se alzi gli occhi al cielo Certe storie brilleranno sempre ed altre le dimenticherai ci sono cose che una volta che le hai perse poi non tornano mai e se già ti dico porta le tue cose da me non dirmi è troppo presto perché Io ti prometto che staremo insieme senza cadere e ogni mio giorno ti appartiene ti prometto che inganneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti che sarà scritto in ogni testo che niente può cambiare tutto questo incancellabile ogni volta che, mi guardi Posso farti mille promesse o ingoiarle come compresse e mandare giù queste parole senza neanche sentirne il sapore questo mondo da soli non è un granché si ma neanche in due però con te è un po’ meno buio anche quando il cielo è coperto di nuvole e aspettavi smettesse di piovere ma sei rimasta tutto il giorno io speravo piovesse più forte perché è bello riaverti qui intorno certe storie diventano polvere non ti resta nemmeno un ricordo altre invece nonostante il tempo ti restano addosso Io ti prometto che staremo insieme senza cadere e ogni mio giorno ti appartiene ti prometto che inganneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti e sarà scritto in ogni testo che niente può cambiare tutto questo incancellabile ogni volta che I tuoi occhi mi scavano dentro ti giuro non posso nasconderti niente fai sembrare il mondo meno freddo mi fai perdere il senso del tempo non sono mai stato un libro aperto Ma tu è come se mi avessi già letto la risposta per tutte le cose che non ti ho mai detto Io ti prometto che, ogni mio giorno ti appartiene ti prometto che, inganneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti e sarà scritto in ogni testo che niente può cambiare tutto questo incancellabile ogni volta che, mi guardi Ho allacciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te

