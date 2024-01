Marco Mengoni è fidanzato? “Ecco perché non ho ancora trovato l’amore”/ Silenzio rotto sulla vita privata

Marco Mengoni non è fidanzato, silenzio rotto prima di Sanremo 2024: “Sto cercando l’amore”

Marco Mengoni è fidanzato? Da quando il giovane cantautore romano ha vinto X Factor nel 2009 la sua carriera è decollata, ha vinto due volte Sanremo, rispettivamente nel 2013 e nel 2023, una volta gli MTV Europe Music Awards nel 2010 e ricevuto ben nove candidature al World Music Award. Tutto si sa sulla sua carriera e sul suo successo anche oltre i confini nazionali, quasi nulla invece sulla sua vita privata: Marco Mengoni è fidanzato? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lo stesso cantante in un’intervista concessa a La Repubblica dichiarando di essere single.

Marco Mengoni non ha un fidanzato nonostante le indiscrezioni insistenti degli ultimi mesi, nel dettaglio infatti l’artista durante l’intervista ha rivelato: “L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore.” E subito dopo si è sbilanciato rivelando anche perché non è fidanzato: “Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche.”

Marco Mengoni è single, la confessione prima del Festival di Sanremo 2024: "Vorrei innamorarmi tutti i giorni"

Marco Mengoni, prima della sua avventura co-conduttore del Festival di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus, durante l’intervista a La Repubblica ha anche confessato di essere single e di aver voglia di innamorarsi: “Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio ‘emotivogramma’ è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

L’ultime indiscrezioni su presunti flirt di Marco Mengoni risalgono ai mesi scorsi quando il magazine Chi lo aveva immortalato in compagnia di un ragazzo, che in molti avevano definito il suo fidanzato. Per il momento non ci sono però informazioni certe e, nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, lui stesso ha chiarito di non voler parlare della sua vita privata: “Ci tengo a proteggere le piante figurarci le persone che mi stanno accanto” L’ultima storia d’amore conosciuta e certa risale ai tempi di X Factor quando era fidanzato con Claudia. La loro storia d’amore è durata molti anni prima di naufragare ma il cantante non ha mai rivelato i motivi della rottura.











